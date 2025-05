Montana zakonom zabranila policiji kupovinu podataka od data brokera

Dosad je zakonska rupa omogućavala je policiji da, umjesto da traži sudski nalog za pristup podacima poput geolokacije, komunikacija ili zdravstvenih informacija, jednostavno kupi te podatke na tržištu, zaobilazeći tako americkim Ustavom zajamčena prava na privatnost.

Kraj kupovini podataka bez sudskog nadzora

Dosad su aplikacije na mobitelima korisnika rutinski prikupljale precizne podatke o lokaciji, a data brokeri su ih prodavali svima, uključujući i policiju. Prema novom zakonu, policija države Montana više ne smije kupovati podatke o elektroničkim komunikacijama, sadržaju komunikacija, transakcijama, pseudonimnim informacijama, kao ni „osjetljive podatke" – što uključuje privatni život, osobne veze, vjersku pripadnost, zdravstveni status, državljanstvo, biometrijske podatke i preciznu geolokaciju. Policija i dalje može doći do tih informacija, ali samo uz sudski nalog, uz pristanak vlasnika uređaja ili putem „istražne sudske pozive", koji ipak zahtijeva manji prag opravdanja od naloga.

Presedan u američkoj zaštiti privatnosti

Montana je i ranije bila predvodnik u zakonima o privatnosti – ograničila je upotrebu prepoznavanja lica, zaštitila genetske podatke i ustavno priznala digitalne podatke kao zaštićene od neopravdanih pretraga. Ovaj zakon sličan je federalnom prijedlogu H.R.4639 („Fourth Amendment Is Not for Sale Act"), koji je prošao Zastupnički dom, ali još nije izglasan u Senatu.

Milijuni dolara za kupnju podataka

Prema izvješćima organizacija za digitalna prava, američke policijske i obavještajne agencije troše desetke milijuna dolara na višegodišnje ugovore s data brokerima, često koristeći nejasne termine poput „javno dostupni podaci" kako bi prikrili stvarnu prirodu i količinu podataka koje kupuju. Ovakva praksa bila je široko kritizirana kao izigravanje zakonskih procedura i ozbiljna prijetnja privatnosti građana.

Hoće li druge države slijediti primjer?

Iz Electronic Frontier Foundation (EFF) poručuju: „Montana je prva pokazala da Četvrti amandman nije na prodaju. Nadamo se da će i druge države slijediti ovaj primjer i zaštititi prava svojih građana". Državna tijela i dalje tvrde da im je potreban lakši pristup podacima radi borbe protiv kriminala, no zagovornici privatnosti ističu da je sudski nadzor nužan kako bi se spriječile zloupotrebe i masovni nadzor.

Zakon SB 282 stupa na snagu odmah, a stručnjaci ga smatraju ključnim korakom prema transparentnosti i zaštiti digitalnih prava u SAD-u.