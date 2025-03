Stručnjak prijavio propust Microsoftu, oni tražili video dokaz, pa im je priredio iznenađenje

Jedan je istraživač sigurnosnih propusta redovnom procedurom prijavio problem na koji je naišao u Windowsima. Nakon što su ga zatražili video zapis, on ga je poslao – ali ne baš kako su očekivali

Besmislenost nekih procedura i propisa postaje sasvim očigledna kad se suoči sa stvarnošću – a upravo je to ono što se dogodilo ovih dana prilikom prijave jednog sigurnosnog propusta u Windowsima. Problem, koji je u tom operacijskom sustavu otkrio istraživač Will Dormann, mogao je vrlo lako biti opisan u nekoliko redova teksta i uz tek par screenshota, pa ga je Dormann tako i prijavio za to nadležnom Microsoft Security Response Centeru.

Trolanje Microsofta

Na njegovo iznenađenje iz MSRC-a mu je ubrzo stigao odgovor: "Kao što je zatraženo, molimo dostavite jasan video dokaza koncepta o tome kako se navedena ranjivost iskorištava. Bez toga ne možemo ništa učiniti. Iznimno bismo to cijenili." Iziritiran takvim zahtjevom, istraživač je odlučio poslušati upute Microsoftovog centra i poslati im video zapis, ali je to učinio uz dašak humora i nečega što bi se moglo nazvati "zlonamjerno udovoljavanje propisima".

Dormann je, ne budi lijen, započeo snimanje ekrana pa prošao, korak po korak, kroz nekoliko poteza u kojima se očituje otkriveni propust. Video prikazuje sve što su prikazali i njegovi ranije poslani screenshoti, ali bolno sporo, pa služi zapravo tomu da gledatelj bespotrebno izgubi petnaestak minuta vremena gledajući njega kako kucka naredbe i pritišće Enter unutar komandne linije. Sve je popraćeno dodatno iritantnom elektronskom glazbom, a na početku se kratko pojavljuje i kadar iz filma Zoolander, koji sugerira da je riječ o uratku "za djecu koja ne znaju dobro čitati".

"Shvaćam da današnja djeca ne mogu shvatiti ništa što ne živi na TikToku. Ali da MSRC ne prihvaća jasno formulirano izvješće o ranjivosti koje uz sebe nema pridruženi video... Uredu. Želite usklađenost? (Zlonamjerna) usklađenost je ono što ćete dobiti", poručio je ovaj stručnjak i poslao im traženi video. Niti to nije prošlo bez problema, pa ga je morao čak i postaviti na OneDrive kako bi ga ekipa MSRC-a mogla pogledati, a nakon toga podigao ga je i na YouTube, da bismo svi mogli "uživati" u njegovom trolanju.