Većina europskih poduzeća još uvijek nije opremljena za sigurnosne izazove u hibridnom radu

79% donositelja odluka u IT-u (ITDM) bori se s pružanjem odgovarajućih ažuriranja za održavanje sigurnosti udaljenim radnicima

Tri četvrtine (75%) ITDM-ova suočava se s određenim izazovima sa sigurnosnim postavkama za udaljene pisače i skenere

85% njih smatra da bi pisači ili skeneri s ugrađenom sigurnošću bili privlačni za buduću kupnju

Istraživanje koje je pokrenuo Canon Europe otkriva da je velika većina europskih tvrtki još uvijek neopremljena za suočavanje s izazovima informacijske sigurnosti daljinskog i hibridnog rada. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 1200 donositelja IT odluka (ITDM) diljem Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Španjolske, Italije, Njemačke, Švedske i Nizozemske otkriva da su ažuriranja na daljinu, ponašanje zaposlenika i podaci izvan mjesta ključna područja zabrinutosti za tvrtke u novom radnom svijetu, gdje mnogima nedostaju rješenja potrebna za rješavanje ovih problema.

Prema nalazima, poduzeća se bore s implementacijom preventivne zaštite podataka u hibridnim i udaljenim radnim postavama. Zapravo, 79% ITDM-ova diljem Europe suočava se sa stalnim poteškoćama u osiguravanju da zaposlenici na daljinu dobiju odgovarajuće IT zakrpe i ažuriranja za održavanje sigurnosti, a 77% brine da zaposlenici ne slijede sigurnosne procedure kada su izvan lokacije.

Zaštita osjetljivih dokumenata koje zaposlenici ispisuju i njima rukuju kod kuće još je jedna jasna bolna točka, s tri četvrtine (75%) ITDM-ova koji se bore da postave odgovarajuće postavke za udaljene pisače i skenere, dok je 73% zabrinuto zbog nemogućnosti radnika da sigurno odlože podatke ispisane s tih uređaja.

Suočeni s ovim sigurnosnim nedostacima, sedam od deset (70%) poduzeća bori se s usklađivanjem s GDPR-om, a gotovo polovica (46%) ima problema s usklađenošću zbog GDPR-a ili revizija informacijske sigurnosti u prošlosti. To može biti zato što samo 18% organizacija trenutno može pratiti cijeli životni ciklus dokumenta od pristupa do dijeljenja, ispisa, arhiviranja i brisanja, ostavljajući podatke ranjivima na infiltraciju i napade.

“Pandemija je natjerala mnoge tvrtke da usvoje usluge u oblaku kako bi mogle nastaviti učinkovito poslovati. Međutim, mnoge su implementirale rješenja za daljinski rad bez razmatranja ugrađene kibernetičke sigurnosti i sada pokušavaju naknadno ugraditi ove bitne kontrole,” objašnjava stručnjak za kibernetičku sigurnost i zaštitu podataka Brian Honan, direktor BH Consultinga. “Do sada je veliki fokus bio na zaštiti podataka kada su pohranjeni u digitalnom obliku, ali to ostavlja tiskane dokumente izvan obrane tvrtke. Organizacije trebaju bolje razumjeti kako se podaci koriste i prenose kroz njihovo poslovanje kako bi mogle provoditi i prilagoditi potrebne kontrole potrebne za njihovu zaštitu u svim oblicima.”

U svjetlu ovih zabrinutosti, privlačnost sigurnosne funkcije ugrađenog skenera ili pisača je velika, a 85% ITDM-a slaže se da bi to bila poticajna točka za buduće kupnje. Za zaštitu od dodatnih prijetnji i ispunjavanje očekivanja usklađenosti s GDPR-om, 82% smatra da bi proizvodi s dodatnim, naprednim sigurnosnim značajkama bili privlačni, dok bi 83% bilo zainteresirano za rješenja koja dodaju vrijednost ulaganju, poput sigurnosnih provjera ispravnosti ili usluga uklanjanja podataka.

Quentyn Taylor, viši direktor za sigurnost proizvoda i informacija, Canon EMEA

Tim Rawlins, viši savjetnik i direktor sigurnosti NCC grupe, kaže: “Prelazak na hibridni rad uključivao je brzu promjenu i stvorio nešto poput sigurnosnog duga. Sigurnosne prečice poduzete su kako bi se tvrtke održale u vrijeme krize, a sada taj dug treba vratiti kako bi bile otporne. To zahtijeva od organizacija da promijene način razmišljanja, usvoje nove pristupe i prihvate nove tehnologije. Uz pravu kombinaciju ljudi, procesa i rješenja, svaka tvrtka može postati sigurna i usklađena u hibridnom radnom svijetu.”

Quentyn Taylor, viši direktor za sigurnost proizvoda i informacija te odgovor na globalne incidente u tvrtki Canon EMEA dodaje: “Sigurnosni izazovi koje predstavlja hibridni rad neprestano se razvijaju, a poduzeća se moraju razvijati s njima. Ubuduće će donositelji IT odluka trebati dodatnu podršku za zaštitu informacija u procesima skeniranja i ispisa kako bi zaštitili osjetljive dokumente kojima se rukuje izvan mjesta i osigurali svaki element današnjeg proširenog radnog mjesta.”

Preuzmite izvješće Hybrid Snapshot: The impact on employee and IT experience (na engleskom jeziku) ovdje: https://www.canon-europe.com/business/workspace/make-it/.

Za više informacija o Canonovim rješenjima i uslugama koje pomažu u zaštiti dokumenata i osjetljivih podataka te kako pomažemo u zaštiti uređaja za ispis i skeniranje, posjetite: https://www.canon.hr/business/campaigns/hybridworkspace/.