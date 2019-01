Zaštita od neželjenih downloada uskoro u Chromeu

Najpopularniji internetski preglednik na svijetu, Googleov Chrome, u stabilnoj verziji 73, tijekom ožujka ili travnja, dobit će još jednu dodatnu sigurnosnu funkciju. Zanimljivo, riječ je o dodatku koji već postoji u preglednicima Firefox i Edge, a Chrome će ga dobiti tek sada – govorimo o zaštiti od takozvanih "drive-by downloada".

Drive-by download tip je cyber napada u kojem se putem internetske stranice pokreće automatsko preuzimanje u pravilu maliciozne datoteke na računalo, i to bez znanja korisnika. Dakako, nisu sva automatska preuzimanja datoteka maliciozna i opasna za računalo, no vrlo je čest slučaj da se upravo ona neželjena skrivaju unutar "nevidljivog" iframea unutar web stranice. Takvi slučajevi gotovo uvijek su nepoćudni, pa će ih Chrome ubuduće automatski blokirati.

0.002117% stranica pokrenutih u Chromeu pokreće drive-by napade

Ova pojava javlja se na sumnjivim webovima koji su stvoreni kako bi širili maliciozne programe, kao i na onima sasvim legalnima koje su hakeri napali i u njih ubacili skriveni iframe za download malwarea.

Googleovci su sve detalje o sprječavanju drive-by downloada objavili u ovom dokumentu u sklopu projekta Chromium. Canary inačica Chromea već ima ugrađen ovaj dodatak, a kako smo već spomenuli, on bi kroz koji mjesec trebao stići i do svih ostalih korisnika Chromea. Promjena će stići na sve inačice Chromea osim one na iOS-u, jer taj preglednik nije zasnovan na Chromiumu već na Appleovom WebKitu, gdje ovaj vid zaštite za sada nije dostupan.