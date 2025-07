Čime se zapravo bavi IT tvrtka Astronomer?

U svijetu tehnologije obično su tehnološke inovacije bitnije od osobnih priča i tračeva, no malo poznata IT kompanija Astronomer iznenada je postala tema globalnih razgovora zbog neobičnog incidenta, koji je uključivao njezinog, sada već bivšeg, CEO-a. Prvi čovjek Astronomera Andy Byron već vam vjerojatno "izlazi na uši", a snimke, memovi i parodije kratkog isječka s koncerta Coldplaya, njegova reakcija i lice njegove ljubavnice "iskaču iz paštete". No, ta je priča potaknula mnoge da se zapitaju – što je zapravo Astronomer, ima li ikakve veze s astronomijom te čime se uopće bave.

DataOps platforma

Astronomer je, dakle, američka IT kompanija osnovana 2018. godine, sa sjedištem u New Yorku. Razvila je vlastitu platformu za "orkestraciju podataka" pod nazivom Astro, baziranu na alatu otvorenog koda Apache Airflow. Ta platforma omogućava timovima za podatke graditi, pokretati i nadzirati protok velikih količina podataka na efikasan način.

Prema podacima tvrtke, Astro smanjuje složenost infrastrukture, ubrzava razvoj i pruža potpunu vidljivost u operacijama s podacima, što je privuklo već više od 700 velikih klijenata diljem svijeta. Tvrtka je nedavno prikupila 93 milijuna dolara u posljednjoj rundi financiranja, naglašavajući svoj rast u sektoru DataOps, gdje se fokusira na automatizaciju i optimizaciju podatkovnih procesa.

Odakle im ime?

Naziv kompanije Astronomer nema nikakve izravne veze s astronomijom kao znanstvenom disciplinom. Podrijetlo imena nije objašnjeno na njihovim stranicama. Osnivači naglašavaju da ono nije povezano sa stvarnim promatranjem zvijezda, već sa simboličkim pristupom podacima. Suosnivač Ryan Walker jednom je bio izjavio da se radi o "fokusiranju na podatke", a ne o "promatranju zvijezda".

Nakon naprasne smjene preljubnika Byrona, ulogu privremenog CEO-a preuzeo je suosnivač i glavni direktor za proizvode Astronomera, Pete DeJoy. U svojem prvom javnom komentaru na LinkedInu opisao je novu medijsku pažnju kao "neobičnu i nadrealnu", naglasivši da je tvrtka sada postala "poznato ime" iako im to nije bio cilj. Istaknuo je svoju predanost timu i klijentima, podsjećajući na izazove koje je tvrtka već ranije prevladala, poput financijskih kriza i poslovanja tijekom pandemije. Astronomer je trenutačno u potrazi za novim stalnim generalnim izvršnim direktorom.