Nothing radi na prvom paru naglavnih slušalica s ANC-om

Nothing u svom portfelju već ima velik izbor audio proizvodima s modelima Ear, Ear (a), CMF buds, Ear Stick i Ear (open). No, britanski proizvođač iza kojeg stoji suosnivač One Plusa još nije zakoračio u konkurentno područje naglavnih slušalica s aktivnim poništavanjem buke (ANC), a čini se da će se to uskoro i promijeniti.

Naime, portal Smart Prix doznaje da Nothing radi na novom paru slušalica koje su certificirane od strane SGS Fimka pod oznakom modela B170. U spomenutoj bazi podataka proizvod je označen samo kao „bežične slušalice“, stoga se pretpostavlja da bi upravo to mogle biti Nothingove prve naglavne slušalice.

Crazy cool Nothing Head (1) fan concept 🥵https://t.co/SstcZa1I7U pic.twitter.com/Afz4eCmjnx — Carl Pei (@getpeid) October 12, 2022

Treba imati na umu da je izvršni direktor Nothinga, Carl Pei, još 2022. godine objavio niz konceptualnih dizajna za naglavne slušalice koje su kreirali fanovi pa je lako moguće da će tvrtka iz toga uzeti inspiraciju. Pei je također rekao da će se te slušalice zvati Nothing Head (1).