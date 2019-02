Sennheiser SC 100 - slušalice s mikrofonom za fleksibilan način rada

Sennheiser, ponuditelj audio rješenja Premium klase, predstavlja na Cisco Live u Barceloni, Španjolska, od 28. siječnja do 1. veljače 2019. novu žičanu SC 100 seriju slušalica s mikrofonom. SC 100 slušalice s mikrofonom razvijene su s vizijom moderne ravnoteže između poslovnog i privatnog života i prikladne su za fleksibilne zaposlenike kojima je potrebna udobna žičana slušalica koja naporne radne dane čini učinkovitijima i ugodnijima.

SC 100 slušalice s mikrofonom dostupne su u monauralnoj (jednostranoj) i binauralnoj (dvostranoj) izvedbi i nude mogućnost povezivanja uređaja s 3,5 mm utikačem s čepištem, USB-A ili USB-C. Korisnici dvostranih SC 100 slušalica uživaju u veličanstvenom Sennheiser HD stereo zvuku i zahvaljujući povećanoj navlaci za uho mogu profitirati od pasivnog prigušivanja zvukova. Svih 10 varijanti SC 100 slušalica s mikrofonom imaju optimalnu razumljivost govora s mikrofonom koji prigušuje buku kako bi se filtrirali okolni zvukovi.

Više o tome na www.sennheiser.com/sc-100-series

"Današnji profesionalni korisnik je fleksibilniji u radu i postavlja znatno veće zahtjeve glede svog radnog alata i opreme. SC 100 slušalice razvili smo za one koji žele raditi s bilo kojeg mjesta: iz ureda ili od kuće, na putovanju ili na putu do posla. One nude visoku udobnost, mogu se lako povezati s različitim uređajima i isporučiti veličanstveni zvuk za komunikaciju, glazbu i multimediju ", objašnjava Theis Mork.

Inteligentni dizajn, veličanstveni zvuk i jednostavan prijevoz

Zahvaljujući fleksibilnim opcijama povezivanja SC 100 slušalice se mogu lako koristiti s različitim uređajima. Slušalice imaju elegantan, suvremeni dizajn i značajke kao što su Sennheiser Voice Clarity, mikrofon koji prigušuje okolnu buku za optimalnu razumljivost govora, podesiv oblik, ruku mikrofona koja se okreće iza drške za glavu i navlaku za uho izrađenu ili od akustične pjene ili od mekane umjetne kože. Zahvaljujući inovativnom, ravnom dizajnu koji se može preklopiti, SC 100 slušalice se mogu lako transportirati i odložiti.

Dostupnost i cijene

Dostupnost proizvoda: Q2 2019

Ovisno o varijanti, SC 100-serija stoji između 50 eura i 80 eura neto po preporuci proizvođača.