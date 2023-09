Sennheiser Ambeo Soundbar|Mini - Nova referenca

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 4x 1,6" full-range, 2x 4" woofer Snaga 250 W Povezivost Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 (SBC, AAC), Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect Podržani formati PCM (2.0, 5.1, 7.1), Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Sony 360 Reality Audio, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1 Ulazi HDMI eARC Jamstvo 2 godine Dojam Zacijelo najkompletniji kompaktni soundbar na tržištu, koji ravnopravno funkcionira (i) kao bežični glazbeni centar

Sennheiser nije pretjerano sklon izletima u nepoznato, stoga nas nije začudilo da je tvrtka svoj prvi soundbar predstavila prije samo tri godine. Radilo se o modelu Ambeo Soundbar|Max, koji je zapravo više ostavljao dojam modernog, integriranog glazbenog sustava, nego nečega što bi se trebalo natjecati s "običnim" soundbarovima drugih proizvođača. Ambeo Soundbar|Max u prošlogodišnjoj nas je recenziji oduševio performansama i zaprepastio cijenom od 2.500 eura, no unatoč njoj, radi se o uspjelom proizvodu, koji je pronašao put od korisnika s dubljim džepovima, čak i na domaćem tržištu.

Svjetlo dana u međuvremenu je ugledala manja, pitomija i, s cijenom od 1.500 eura, podosta jeftinija izvedba Sennheiserova soundbara, nazvana Ambeo Soundbar|Plus, a sada je red došao i na Ambeo Soundbar|Mini. Kao što mu ime sugerira, Mini je Sennheiserov najkompaktniji soundbar. Također je i najjeftiniji; u prodaju kreće s preporučenom cijenom od 800 eura.

Platnena mrežica okružuje čitav soundbar. Vanjština mu je kompaktna i vrlo elegantna, te se on s lakoćom uklapa u sve prostorije i stilove uređenja

Raspolažete li budžetom od 800 eura, imat ćete podosta slobode prilikom odabira soundbara. Nudit će vam se modeli veće snage od Sennheiserova Soundbar|Minija, kao i brojni primjerci s uključenim bežičnim subwooferom, koji su inherentno prikladniji za velike dnevne boravke. Sennheiserov kompaktni pulen namijenjen je prostorijama čija veličina ne prelazi dvadesetak kvadratnih metara, a najskladnije djeluje ispod televizora dijagonale od 55 ili manje inča. Naravno, ništa vas ne sprečava ni da ga uparite s većim TV-om, ili da ga koristite bez televizora, kao neupadljivi glazbeni sustav.

Svjetleći natpis Ambeo dat će vam do znanja da je Sennheiserova odlična tehnologija virtualnog surrounda aktivna

Time dolazimo do jednog od nekoliko razloga njegove pozamašne cijene. Ambeo Soundbar|Mini, naime, preuzima velik broj tehnologija i funkcija od svoje veće i mnogo skuplje braće, poput praktički svakog protokola za streamanje glazbe koji bi vam mogao pasti na pamet. Time on dobiva brojne alternativne načine korištenja te dobrano nadilazi tipičnu primjenu klasičnog soundbara, koji se kupuje ponajprije kao nadogradnja zvučnika ugrađenih u televizor. Ambeo Soundbar|Mini u nekoliko ćete dodira ekrana vašeg mobitela pretvoriti u svirač internetskog radija, ili reproduktor glazbe sa Spotifya, Deezera, Tidala i ostalih glazbenih servisa – sve to bez uključenja televizora.

Kompaktan i elegantan

Prije no što se pozabavimo konkretnim mogućnostima i performansama Sennheiserova najmanjeg soundbara, nekoliko riječi o njegovoj vanjštini. Dizajnom Soundbar|Mini mnogo više nalikuje konvencionalnim soundbarovima od svojeg najvećeg brata. Proteže se 70 centimetara u širinu, 10 centimetara u dubinu te 6,5 centimetara u visinu. S lakoćom se smješta ispod televizora, čak i ako oni nisu montirani na zid, već stoje na vlastitom postolju. Ne izgleda kao uljez ni ispod većih monitora, osobito onih s ultraširokim ekranima.

Sennheiser Smart Connect - Laka konfiguracija

Upravljanju soundbarom namijenjena je aplikacija Sennheiser Smart Connect. U jednostavnom i dopadljivom sučelju, podijeljenom na kategorije Devices, Discover i Settings, možemo odabrati aktivni ulaz, birati i ugađati zvučne profile, aktivirati tehnologiju Ambeo, Night Mode i Voice Enhancement te pokrenuti kalibraciju soundbara. Opcije poput dodavanja bežičnog subwoofera Ambeo Sub, pojačanja centralnog kanala prilikom reprodukcije surrounda, aktivacije i deaktivacije LED-ica te nadogradnje firmwarea, nalaze se u kategoriji Settings, a Discover ne služi ničemu – tu Sennheiser reklamira druge svoje proizvode i tehnologije.

Preko web-sučelja dolazi se do svih opcija koje nudi mobilna aplikacija – zgodno!

Zanimljivo je da se svim tim opcijama može pristupiti i preko web-sučelja, jednostavnim upisivanjem IP adrese soundbara u internetski preglednik. Zgodno za situacije kad nešto želimo učiniti, a mobitel ili daljinski upravljač nisu nam pri ruci.

Mobilna aplikacija Sennheiser Smart Connect primarni je način upravljanja soundbarom

Ovalno kućište Soundbar|Minija omotano je tkaninom. Mase je od 3,3 kilograma te prilikom manipulacije ostavlja odličan dojam; mozak očekuje da će toliko kompaktan soundbar biti mnogo lakši, pa je sveprisutni doživljaj robusnosti utoliko intenzivniji.

Estetika Sennheiserova soundbara u skladu je s onime na što smo od tvrtke već navikli. S tamnom pojavom i zaobljenim stranicama, Ambeo Soundbar|Mini izgleda elegantno. Čak su i pojedini svjetleći elementi, poput amblema AMBEO sprijeda, koji svijetli kad god je aktivna istoimena tehnologija virtualnog surrounda, besprijekorno uklopljeni u skladan dizajn soundbara.

Osim spomenutog amblema, osvjetljenje je prisutno i na gornjoj strani soundbara. Tu se nalazi tanka i inteligentno implementirana svjetleća traka, koja je lako vidljiva iz sjedećeg i stajaćeg položaja, a koja bojom označava trenutačno odabrani ulaz (bijelo za HDMI i streamanje pomoću mobilne aplikacije, plavo za Bluetooth, žuto za reprodukciju s USB-a, zeleno za Spotify Connect). Ista ta traka također se produžuje i skraćuje kad mijenjamo glasnoću zvuka, čime dobivamo lako razumljivu informaciju o tome na kojem se dijelu cjelokupnog raspona glasnoće Soundbar|Minija trenutačno nalazimo. Nekoliko sekundi nakon odabira ulaza ili promjene glasnoće, svjetlost trake automatski se deaktivira, kako nam ne bi odvraćala pozornost s ekrana. Odlično!

Još svijetle i oznake DOLBY ATMOS, DTS:X i MPEG-H na gornjoj strani soundbara, naravno, samo kad on prima pripadajuće tipove surround standarda.

Na gornjoj plohi nalaze se dodirne kontrole, koje će vam dobro doći u trenucima kad mobitel ili daljinac nisu pri ruci

Najzad, gornja strana soundbara sadrži dodirne kontrole za odabir ulaza, namještanje glasnoće zvuka, puštanje i pauziranje reprodukcije (ista tipka koristi se i za prebacivanje pjesama) te deaktivaciju mikrofona. Ugrađeni mikrofon namijenjen je glasovnom upravljanju pomoću Amazon Alexe i Google Assistanta, u zemljama gdje je takvo što podržano.

Preferira bežično

Kad je riječ o žičnoj povezivosti, Ambeo Soundbar|Mini na svojoj pozadini nudi samo HDMI eARC i USB konektore, pri čemu se prvi koristi za povezivanje s televizorom, a potonji za spajanje vanjske memorije s pohranjenom glazbom. Izostao je čak i uobičajeni optički (TOSLINK) ulaz, a nema ni 3,5-milimetarskog konektora, pa iz toga proizlazi kako se Sennheiserov soundbar ne može jednostavno povezati sa starijim televizorima, koji ne raspolažu HDMI ARC izlazom. Možete, naravno, eksperimentirati s HDMI-TOSLINK pretvaračima, ali stava smo kako je toliko vremešne televizore pametnije upariti s nekim jeftinijim i priprostijim soundbarom.

Žična povezivost svodi se na HDMI ARC ulaz. Drugih konektora, uključujući Ethernet – nema

Izbacivanje optičkog ulaza za zvuk u današnje vrijeme ne smatramo osobito spornim, ali za jednim portom ipak žalimo. Radi se o Ethernetu. Istina, Ambeo Soundbar|Mini raspolaže s Wi-Fi karticom s 2x2 konfiguracijom antena i podrškom za 2,4 i 5-gigahercne frekvencijske pojaseve, koja je za vrijeme testa funkcionirala besprijekorno, no neki bi korisnici još uvijek preferirali žično umrežavanje soundbara. To osobito vrijedi za one koji su dnevni boravak gradili planski pa im je mrežna utičnica lako dostupna, pored ili unutar komode za televizor.

Žicom se zvuk, dakle, do Ambeo Soundbar|Minija može dostaviti samo pomoću HDMI-ja, no zato su tu svi relevantni načini bežične reprodukcije. Sennheiserov soundbar ima integrirani Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect i Tidal Connect. Drugim riječima, bez obzira posjedujete li mobilni uređaj temeljen na Androidu ili iOS-u, puštanje željenih sadržaja svest će vam se na otvaranje službene aplikacije preferiranog glazbenog ili radijskog servisa, i odabir soundbara s liste uređaja za reprodukciju, gdje će on biti prikazan. Glazba se bežično također može reproducirati pomoću Bluetootha, no kako su podržani samo rudimentarni kodeci SBC i AAC, sve druge nabrojane metode rezultiraju višom kvalitetom zvuka.

Šest komada

Unutar Ambeo Soundbar|Minija nalazi se ukupno šest zvučničkih jedinica i isto toliko digitalnih pojačala. Radi se o četiri 1,6-inčna (40 mm) drivera punog raspona, s kupolama od celuloze, te dva 4-inčna (10 cm) dubokotonca. Od spomenute četiri full-range jedinice, dvije su orijentirane prema naprijed, a dvije se nalaze na rubovima soundbara te su usmjerene ukoso, tako da zvučne valove emitiraju u širinu. Zanimljivo je da membrane woofera gledaju prema gore, čime je Sennheiser vjerojatno izbjegao potrebu da Ambeo Soundbar|Mini bude odignut od podloge. Prema službenim specifikacijama, ukupni frekvencijski raspon soundbara jest od 43 Hz do 20 kHz, a ukupna snaga (RMS) 250 W.

Eksplodirani pogled na Soundbar Mini otkriva broj, raspored i orijentaciju zvučničkih jedinica, njih ukupno šest

Naravno, osim samog "hardvera", za akustiku Sennheiserova soundbara itekako je zadužen ugrađeni DSP (Digital Signal Processing), koji obavlja sve oblike digitalne manipulacije signalom, a samim time i oblikuje ono što u konačnici čujemo. Za procesiranje zvuka zadužen je četverojezgreni 1,8-gigahercni SoC, čiji konkretni model Sennheiser ne navodi.

Širina je vrlina

Kao što smo već naveli, Ambeo je tehnologija za virtualni surround, koja nastoji postići percepciju širine i trodimenzionalnosti zvuka korištenjem četiri malene full-range zvučničke jedinice i dva woofera, ugrađena u kompaktno kućište Sennheiserovog soundbara. Nastoji, ali i u potpunosti uspijeva; gotovo neshvatljiva širina zvuka jedna je od najimpresivnijih osobina Ambeo Soundbar|Minija. Zvuk do te mjere ispunjava prostoriju – uz pretpostavku da joj kvadratura nije sumanuto velika – da se teško pomiriti s činjenicom kako dopire iz soundbara širokog samo 70 centimetara. Tehnologija Ambeo u praksi zvuči toliko uvjerljivo, kako prilikom gledanja filmova i serija, tako i slušanja glazbe, da savjetujemo da ju neprestano držite aktivnom. Najboljom nam se pokazala na srednjem intenzitetu (Standard), gdje za postizanje veličine zvuka ne žrtvuje njegovu prirodnost, niti ga ne lišava dubine i detaljnosti.

No, puki volumen zvuka definitivno nije jedini adut Sennheiserove zvjerke. Podjednako smo ugodno iznenađeni njegovom punoćom te čistoćom i zastupljenošću vokalnog područja. Visoke frekvencije ne otkrivaju ekstremnu količinu detalja, ali i one su pažljivo oblikovane, tako da Soundbar|Mini ni u jednom trenutku ne djeluje zagušeno ili mlitavo. Naravno, tehnologija Ambeo jako pomaže u percepciji prozračnosti zvuka.

Zvučni profili - Prilagodba okolini

DSP brine se za primjenu šest dostupnih akustičkih profila: Movie, Music, News, Sports, Neutral i Adaptive. Iz naziva se može zaključiti čemu su namijenjeni; Movie pojačava basove i vokale zbog dramatičnije reprodukcije filmova i serija, Music ističe donji i gornji dio raspona, s ciljem povećanja osjećaja bogatstva zvuka, News zatomljuje basove i visoke frekvencije radi što jasnijeg govora, i tako dalje. Profil Adaptive prilagođava razine niskih, srednjih i visokih frekvencija trenutačno odabranom izvoru; ako koristimo HDMI, automatski će aktivirati profil Movie, a u slučaju da se glazba streama preko Chromecasta, AirPlaya 2, Spotify Connecta ili Tidal Connecta, bit će aktivan profil Music.

Sve navedene zvučne profile moguće je dodatno modificirati, ručnim namještanjem 4-pojasnog ekvilizatora i određivanjem razine intenziteta tehnologije Ambeo (Light, Standard ili Boost). Oboje je izvedivo za svaki pojedini profil zasebno.

Prilikom glasnijeg slušanja glazbe, u praksi smo preferirali držati se profila Neutral, zbog jednostavnog razloga što je on daleko najotporniji na distorzije basova, o čemu detaljnije pišemo u glavnom tekstu. Za tiše i pozadinsko slušanje profil Music je odličan odabir, a za filmove i serije vrijedi aktivirati profil Movie.

Ambeo Soundbar|Mini također nudi funkcije Voice Enhancer, koja dodatno pojačava glasove (zgodno za filmove i serije gdje se oni slabije čuju) te Night Mode. Potonja u osnovi kompresira zvuk, tako da pojačava tihe i utišava glasne zvukove, kako bismo naglim promjenama glasnoće manje smetali usnulim ukućanima i susjedima.

Kad reproduciramo višekanalne sadržaje, kao i one s objektnim surroundom, otključava nam se opcija Center Volume. Ona služi pojačanju ili redukciji "središnjeg kanala".

Najzad, Ambeo Soundbar|Mini nudi opciju kalibracije prema prostoru u kojem se nalazi. Za kalibraciju se koriste četiri mikrofona ugrađenih u sam soundbar, a čitav postupak traje nekoliko minuta. Nakon obavljene kalibracije, zapazili smo da je zvuk postao podosta širi i čvršći u basovima, stoga svakako sugeriramo da ju odradite.

Jedinim nedostatkom u akustičkim performansama Sennheiserova najmanjeg soundbara smatramo mogućnost dostizanja gornje granice tolerancije na basove. Prilikom glasnijeg slušanja, sadržaji s mnogo vrlo dubokog basa mogu dovesti do distorzije ugrađenih woofera, odnosno njihova iritantnog zveckanja. Kad se to dogodi, čarolija naglo iščezava. Naletite li na pjesmu gdje se to manifestira, pomoći si možete prebačajem na profil Neutral. U ekstremnijim slučajevima ni to ne pomaže; jedini spas od distorzije woofera tada je smanjenje basova u ekvilizatoru odabranog profila. Još jedno rješenje bilo bi dodavanje subwoofera Ambeo Sub, koji bi tada na sebe preuzeo reprodukciju najdubljeg basa i skinuo težak teret s leđa 4-inčnih woofera ugrađenih u soundbar. Ambeo Sub i Soundbar|Mini povezuju se bežično, pa takav sustav ne gubi na eleganciji, no cijena mu se gotovo udvostručuje.

Daljinski upravljač dobro leži u ruci i sadrži sve potrebne kontrole. Veseli nas mogućnost izravnog odabira zvučnih profila te aktivacije tehnologija Ambeo, Night Mode i Voice Enhancement

U izravnoj usporedbi sa Sonos Beamom Gen 2, jednim od najpopularnijih kompaktnih soundbarova na tržištu, Sennheiser Ambeo Soundbar|Mini zvuči neusporedivo bolje – šire, višestruko punije, čišće, razumljivije i glasnije. Beam Gen 2 donekle mu se približava tek kad mu se pridoda subwoofer Sub Mini, ali cijena takvog sustava penje se preko 1.000 eura, stoga Sennheiserov pulen predstavlja isplativiju kupnju.

Ambeo Soundbar|Mini odličan je, na trenutke i impresivan soundbar. Uspješno se nosi sa svim tipičnim zadacima jednog takvog uređaja, a ogromna dodatna vrijednost mu je to što dublira kao bežični glazbeni centar, zahvaljujući podršci za sve relevantne metode streamanja sadržaja sa svih aktualnih glazbenih i radijskih servisa. Mogućnost distorzije ugrađenih woofera jedini je objektivni nedostatak tog uređaja, no kako se ta anomalija javlja samo u specifičnim situacijama, nećemo dopustiti da nas odvrati od preporuke Sennheiserova najmanjeg soundbara.