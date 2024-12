Dubai želi postati grad prilagođen pješacima, planiraju se klimatizirane šetnice

Dubai baš i nije poznat kao destinacija za uživanje na otvorenom prostoru, budući da se temperature većinu godine nalaze na ljudima neugodno visokim razinama. Shodno tome, Dubaijem se većinom kreće automobilima ili javnim prijevozom, a pješačenje je obično rezervirano za klimatizirane trgovačke centre ili zimsku sezonu.

Dubai Walk

No, vladar šeik Muhamed bin Rašid al Maktum ima plan kako klimatski negostoljubiv grad učiniti pješačkom oazom – povećat će, kaže, kvalitetu života izgradnjom čak 3.300 kilometara novih šetnica. One će uključivati 110 pješačkih tunela i mostova, a cijela će mreža šetnica biti integrirana u infrastrukturu grada. U sklopu projekta Dubai Walk bit će izgrađeno i 112 kilometara promenada uz obalu, 124 kilometra ozelenjenih pješačkih staza, kao i 150 kilometara šetnica ruralnim i planinskim dijelovima tog emirata.

U narednim će godinama stanovnici i posjetitelji u Dubaiju moći pješačiti, voziti bicikle ili romobile cijelim gradom, a projekt će potpuno promijeniti koncept mobilnosti. Sve glavne gradske funkcije i ono što stanovnicima treba bit će im udaljeno na najviše 20 minuta pješačenja ili vožnje biciklom. Projekt 20-minutnog grada obuhvatit će oko 80% stanovnika, a šetnice će povezati i sve glavne gradske atrakcije.

Pametno hodanje

Kako bi svima hodanje postalo lakše uklopiti u svakodnevicu, Dubai će lansirati i aplikaciju, koja će poticati stanovništvo i turiste upravo na hodanje. Ona će pratiti njihovo kretanje i omogućavati im razne nagrade za što više pješačenja – pa će najaktivniji pješaci dobivati razne bodove i popuste u sklopu programa vjernosti. Aplikacija će informirati korisnike o lokalnim atrakcijama, događanjima i ostalim lokalitetima koje vrijedi posjetiti.

Sve to trebalo bi biti dovršeno do 2040. godine. Budući da se za naredna dva desetljeća najavljuje i da će klima u svijetu postati još toplijom, to bi moglo šetnju Dubaijem učiniti nepodnošljivom većinu godine – pa su vlasti mislile i na to. U mrežu šetnica pridodat će i dugačku kružnu šetnicu, klimatiziranu i uzdignutu iznad grada. Taj će Future Loop biti sastavljen od oko 30.000 m2 klimatiziranog prostora i još toliko vanjske površine u sjeni drveća, pa bi uživanje u njemu moglo biti izvedivo i tijekom ljetnih mjeseci.