Službeno otvoren Woven City, Toyotin "grad budućnosti" za testiranje mobilnosti

Nakon gotovo pet godina razvoja, Toyota je u Japanu pokrenula projekt pametnog grada u kojem će se u stvarnim uvjetima testirati nove tehnologije. Prvi stanovnici već su se uselili

Tvrtke Toyota Motor Corporation i Woven by Toyota službeno su protekloga tjedna pokrenule projekt Woven City, prvi put predstavljen na sajmu CES 2020. godine. U gradu Susono, u japanskoj prefekturi Shizuoka, održan je i prigodni događaj koji je označio početak rada testnog "grada budućnosti". S useljenjem prvih stanovnika i početkom suradnje s partnerskim tvrtkama, Woven City sada je načinio prve korake kao stvarni poligon za testiranje mobilnosti, a trebao bi postati ključni pokretač Toyotine transformacije iz "običnog" proizvođača vozila u tvrtku za mobilnost.

Izumitelji i tkalci

Život i razvoj grada temeljit će se na dva profila sudionika. Prvi su takozvani "Izumitelji", a čine ih poduzeća, startupi, poduzetnici i istraživačke institucije koje će u Woven Cityju razvijati i testirati svoje proizvode i usluge. Ideja je kombinirati Toyotinu stručnost u proizvodnji, napredne softverske mogućnosti tvrtke WbyT te snagu svakog "Izumitelja" kako bi se potaknuo "Kakezan" – japanski koncept "množenja" gdje nove inovacije nastaju spajanjem različitih ideja.

Kako bi se potaknuo dolazak novih "Izumitelja", pokrenut je i akceleratorski program "Woven City Challenge: Hack the Mobility", koji poziva startupe i istraživače iz cijelog svijeta da predlože svoje ideje za suradnju.

Drugi profil sudionika u projektu su stanovnici i posjetitelji, za ove potrebe nazvani "Tkalci" (Weavers). Njihova će uloga biti ključna u oblikovanju inovacija jer će iz prve ruke isprobavati nove proizvode i usluge te davati povratne informacije. Tijekom rujna 2025. godine prvi stanovnici tog tipa, primarno zaposlenici Toyota Grupe i njihove obitelji, počeli su se useljavati u grad. Očekuje se da će u prvoj fazi u gradu živjeti oko 300 stanovnika, dok se otvaranje za šire posjetitelje planira od 2026. godine. U doglednoj budućnosti u gradu bi se moglo nastaniti do dvije tisuće stanovnika.

Jedinstvena infrastruktura

Woven City odlikuje se jedinstvenom infrastrukturom. Cestovni sustav na razini tla podijeljen je u tri vrste prometnica: jedna isključivo za pješake, druga za pješake i osobnu mobilnost te treća namijenjena samo za vozila. Ispod grada izgrađena je i četvrta, podzemna prometna mreža koja omogućuje testiranja neovisno o vremenskim uvjetima. Cjelokupni promet regulirat će pametni semaforski sustav usklađen s vozilima, dok će multifunkcionalni stupovi služiti kao ulična rasvjeta, nosači semafora te platforma za senzore i kamere potrebne za testiranja pametnih prometnih rješenja.

Na svečanom otvaranju, predsjednik Toyote Akio Toyoda istaknuo je važnost suradnje. "Ono što ćemo potaknuti ovdje u Woven Cityju jest 'Kakezan'. Nijedna tvrtka sama ne može stvoriti smislen 'Kakezan'; potrebne su barem dvije. Stoga, udružimo naše napore, a s njima i naše osmijehe. S puno osmijeha, čini se kao da doista možemo zajedno istkati svjetliju budućnost", poručio je u optimističnom tonu.