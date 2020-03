Deset najzanimljivijih AR aplikacija za vaše mobitele

AR ili proširena stvarnost (augmented reality) definitivno nije nov izum, i s nama je već podosta godina, a premda je neki danas još uvijek miješaju s VR-om ili virtualnom stvarnošću (virtual reality), razlika je poprilična. Naime, proširena stvarnost omogućuje da se pomoću aplikacija na zaslonu pametnog telefona gledaju virtualni elementi utopljeni u stvarni prostor. No, uz mobilne uređaje postoje i AR naočale, koje slično omogućuju da se gleda drugačija, posebnim elementima proširena, stvarnost oko nas. Upravo je to ono što mnoge dovodi u zabludu; kod virtualne stvarnosti korištenje posebnih naočala je obavezno, no kroz njih se ne gleda stvarni svijet, nego isključivo virtualni. Dakako, postoje i dodatne tehnologije kao što je MX (mixed reality) te XR (extended reality) koje miješaju AR i VR, no o njima ćemo pisati drugom prilikom.

Tehnologija proširene stvarnosti može se koristiti na različite načine i nerijetko se koristi u medicini te drugim specijaliziranim područjima, međutim uz popularizaciju pametnih telefona, bez kojih je suvremeni život postao praktički nezamisliv, AR u tom smislu najčešće ulazi u sferu zabave. Mnogo je načina kako se može proširiti stvarnost, no kad su u pitanju pametni telefoni, dva su najčešća. Jedan podrazumijeva korištenje posebnih oznaka kako bi se aktivirala neka radnja u proširenoj stvarnosti te, odnedavno, naprednija varijanta kojoj nisu potrebne oznake, no zato se oslanja na niz senzorskih podataka kojima pametni telefoni danas obiluju.

S markerima i bez njih

Pokémon GO valjda je najpoznatija AR igra koja je svojedobno zaludjela svijet, i malo tko se u njoj nije okušao… (www.pokemongolive.com)

Prva varijanta upravo je ona koja je do sada bila i najčešća; programeri bi napravili aplikaciju koja bi aktivirala različite prikaze samo u trenu kada bi se kamera pametnog telefona uperila na površinu na kojoj bi se nalazila specifična oznaka. Nerijetko bi se tako u knjigama aktivirala reprodukcija videozapisa ili bi se u turističkim aplikacijama pojavio kakav 3D model ili već neku drugi multimedijalni sadržaj. Daleko atraktivnija primjena proširene stvarnosti jest ona u kojoj nije potrebno očitavati posebne markere. Obično je dovoljna ravna površina i elementi proširene stvarnosti ubrzo će biti prikazani, no da bi se to dogodilo, koriste se brojni senzorni podaci.

Unatrag godinu dvije, i Google i Apple pridružili su se prilično agresivno u svijet proširene stvarnosti nudeći programerima alate potrebne da razvijaju aplikacije koje se temelje upravo na proširenoj stvarnosti bez markera. Google tako nudi ARCore, a Apple ARKit. Iako postoje neke razlike, u suštini obje platforme nude efektivno iste setove alata i oslanjaju se na slične principe, no u različitim su stupnjevima razvoja. Za sada je podrška i za ARCore i za ARKit prilično ograničena, no samo je pitanje vremena kada to više neće biti jer se vrlo rapidno razvija.

Štoviše, u posljednje vrijeme nastaje sve veći broj AR aplikacija i igara koje, mora im se to priznati, i izgledaju i funkcioniraju prilično impresivno, a AR postaje sastavnim djelom poznatih društvenih servisa i aplikacija kao što je to Snapchat, ili se čitava ta tehnologija integrira u aplikacije kao što su Google Maps ili Photos. Doista je mnogo primjena i načina kako se AR može koristiti i svakodnevicu nam učiniti istodobno lakšom i atraktivnom.

Igru Minecraft Earth mnogi s nestrpljenjem očekuju, što i ne čudi; ono što se do sada moglo vidjeti jamči izvrsnu zabavu i još bolji doživljaj kroz proširenu stvarnost (https://www.minecraft.net/en-us/earth)

Jedna od najavljenih igri koja je oduševila njezina poklonike Minecraft, uskoro bi trebala izaći u svojoj AR varijanti, a prema onome što se do sada o njoj moglo vidjeti, bit će odlična. U iščekivanju Minecraft Eartha, vrijeme se može prikratiti uz izbor deset najzanimljivijih AR aplikacija koje neupitno demonstriraju što AR tehnologija u ovome trenutku može ponuditi na pametnim telefonima. Stoga, mobitel u ruke i zaronite u svijet proširene stvarnosti.

AR Sensor - Nevidljivo čini vidljivim

AR Sensor definitivno spada u jedne od možda najzanimljivijih aplikacija koje koriste proširenu stvarnost. Naime, aplikacija omogućuje vizualnu reprezentaciju jačine različitih signala i polja. Konkretnije, jačinu signala bežičnih priključnih točki i magnetskih polja. Sve što je potrebno učiniti jest uperiti kameru pametnog telefona koji mora podržavati ARCore u svoj kućni router i zatim se početi kretati u bilo kojem smjeru u kojem je to moguće.

AR Sensor zatim će u proširenoj stvarnosti početi prikazivati kako signal fluktuira i to tako da dodaje malene raznobojne kugle čija će boja zapravo označavati jačinu signala. Isto se može vidjeti i kada se kamera uperi prema magnetu, jasno će biti prikazano ponašanje magnetskog polja. Naravno, AR Sensor se za sve to oslanja na senzore dostupne u pametnom telefonu, a onda prikupljene podatke kombinira sa sustavom praćenja pozicije unutar ARCorea kako bi se dobile ispravne 3D koordinate i kako bi se, u konačnici, stvorio vrlo zanimljiv prikaz.

Osim jačine signala bežičnih mreža i magnetskih polja, AR Sensor zna vizualizirati jačinu Bluetooth signala, jačinu mobilnog (LTE) signala te tlak zraka. Bilo kako bilo, ovu aplikaciju vrijedi probati.

Cijena Besplatan OS Android URL https://kenkawamoto-works.tumblr.com/

Big Bang AR - Postanak svemira u dnevnoj sobi

Ovo je odlično napravljena aplikacija proširene (miješane) stvarnosti, koja je zajednički proizvod CERN-a i tima koji stoji iza Google Arts & Culturea. Pomoću aplikacije u svojoj dnevnoj sobi ili gdje god se već zateknete, izravno će se moći otputovati daleko u prošlost. Točnije, 13,8 milijardi godina te na vizualno vrlo atraktivan način otkriti kako su sam prostor, vrijeme i vidljiv svemir nastali. Sama aplikacije je interaktivna pa je moguće upustiti se i u istraživanje kako su nastale prve zvijezde, naš čitav Sunčev sustav, kao i naš planet (Zemlju je moguće držati na vlastitom dlanu – barem virtualno).

Osim toga, moguće je stvarati prve atome i čestice, učiniti da zvijezde eksplodiraju, stvarati supernove te istraživati maglice (nebule). Vizualni dojam je fantastičan, užitak istraživanja samoga začetka svemira dodatno upotpunjuje glazba, a za naraciju je zadužena glumica Tilda Swinton. Ukratko, ovo je aplikacija koju bi svatko trebao barem probati, a to je vrlo lako ako se u rukama ima pametni telefon s Android OS-om ili iPhone.

Cijena Besplatan OS Android, iOS URL https://go.web.cern.ch/go/BigBangAR

Holo - Hologramska promenada

Ovo je prilično zabavna aplikacija koja omogućuje jednostavno dodavanje animiranih 3D virtualnih likova (holograma) na vlastite fotografije ili videozapise. Sasvim očekivano, čitava stvar radi prilično jednostavno; moguće je izabirati između najraznovrsnijih likova koje je moguće ubaciti u slike, i to od poznatih osoba, preko životinja pa sve do originalnih likova (svaki se tjedan dodaje novi lik). Naravno, likovima je moguće podesiti dimenzije kako bi se bolje uklopili u fotografiranu ili zaista snimljenu. U konačnici, dobit će se zgodno napravljen multimedijalni sadržaj koji se onda može podijeliti s drugima preko popularnih društvenih servisa. Kako bi stvar bila još bolja, aplikacija je besplatna. Aplikacija je dostupna za pametne telefone s Android OS-om i za iPhone.

Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.thisisholo.com

IKEA Place - Isprobavanje namještaja

Opremanje stana namještajem i ono finalno uređenje nikada nije lagan posao, i katkada je u svojem prostoru teško zamisliti neki komad namještaja. Srećom za one koji obožavaju kupovati namještaj u IKEA-i, na raspolaganju imaju aplikaciju koja koristi proširenu stvarnost kako bi omogućila da jednostavno odluči koji komad namještaja kupiti. Sve što je potrebno učiniti, nakon onih prvih početnih koraka oko dopuštanja prava pristupa kameri i prihvaćanja tipične legislative, jest tek izabrati neki od dostupnih komada namještaja i druge opreme te je dodati u svoj prostor.

Tren ili dva nakon što se odabere željeni predmet, on će se čarobno pojaviti u prostoru koji snima kamera. Njega je zatim moguće rotirati i razmještati po volji kako bi se provjerilo kako se željena stvarčica uklapa u prostor. Važno je znati da su 3D modeli zaista odgovarajuće veličine, a da bi eksperimentiranje s virtualnim namještajem bio uspješan, ipak se treba pridržavati i nekih pravila. Tako je potrebno telefon držati u visini struka, soba bi trebala biti dobro osvijetljena, a valjalo bi i izbjegavati vrlo sjajne i reflektivne podove. Kako do aplikacije? Jednostavno, valja skočiti u službenu Appleovu ili Googleovu trgovinu aplikacijama.

Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.ikea.hr

Inkhunter - Virtualno tetoviranje

Svi oni koji su oduvijek željeli znati kako bi na njima izgledala neka tetovaža, sada napokon to mogu i učiniti bez potrebe da posjete pravi salon za tetovažu. Inkhunter, lako je pogoditi, prilično uvjerljivo virtualno ocrtava tetovaže na tijelu. Kako stvar funkcionira? Jednostavno. Na ruci treba nacrtati uglatog smješka tamo gdje se želi da se tetovaža pojavi (najbolje crnom izbrisivom olovkom), izabrati neku od tetovaža i ona će se ubrzo pojaviti.

Tetovaža ima pravo mnoštvo, a u svakom je trenutku moguće poslati i vlastiti uradak te provjeriti kako bi to izgledalo. Dakako, fotografije tetovaža ocrtanih na tijelu moguće je snimiti i doraditi kako bi efekt bio još realističniji, a onda je sve moguće podijeliti s drugima. Stoga je Inkhunter idealna aplikacija za sve one koji se premišljaju bi li se tetovirali i što bi tetovirali gdje, pa ne samo da može pomoći pri odabiru tetovaže, nego može pomoći i pri odluci da se tetovaža nikada niti ne da izraditi. Aplikacija je dostupna za Android i za iOS.

Cijena Besplatan OS Android, iOS URL www.inkhunter.tattoo

Just a Line - Vragolaste crtkarije

Ravno iz Googleova eksperimentalnog laboratorija dolazi nam eksperimentalna AR aplikacija (ARCore) za stvaranje crtkarija u proširenoj stvarnosti. Premda zapravo nije riječ ni o čemu previše spektakularnom, način kako je izvedeno samo crtkanje prilično je zanimljiv. Da, koristi se prst, ali samo kako bi se prislonio na zaslon pametnog telefona koji se onda mora pomicati kako bi se ocrtao oblik ili tekst. Kako bi stvar bila još bolja, po proširenoj stvarnosti moguće je crtkati u paru pa je konačni efekt još zabavniji, a videouradak je moguće snimiti i podijeliti s drugima. Oni koji se žele upustiti u razvoj ARCore aplikacija proširene stvarnosti, ovu bi aplikaciju mogli iskoristiti i kao primjer. Tim više jer je slobodno dostupan izvorni kôd, a iz njega se štošta može naučiti. Dakako, Just a Line posve je besplatan i dostupan na Androidu i iOS-u.

Cijena Besplatan OS Android, iOS URL https://justaline.withgoogle.com/

Measure - Virtualni mjeritelj

Riječ je o još jednoj Googleovoj aplikaciji koja koristi proširenu stvarnost. Ova se specijalizira za mjeriteljstvo, preciznije rečeno, pomoći će poput klasičnog metra izmjeriti dimenzije različitih objekata koje se gleda kroz kameru pametnog telefona. Tako je, primjerice, lako ustanoviti dimenzije vrata, širinu stolića i tome slično. Važno je znati da mjerenja koja počinju na vertikalnim površinama još nisu podržana. To znači da je za početak mjerenja potrebno pomicati pametni telefon sve dok se kamera ne uperi na ravnu površinu kao što je pod ili površina stola, a onda valja dodirnuti zaslon kako bi samo mjerenje otpočelo. Izmjerene dimenzije moguće je kopirati u međuspremnik (clipboard), a jednako je tako moguće spremiti i sliku mjerenja. Ova je aplikacija dostupna isključivo na pametnim telefonima s Androidom, no oni koji u rukama imaju iPhone definitivno nisu zakinuti. Doduše, ako na svojem uređaju imaju iOS 12, moći će koristiti Appleovu aplikaciju koja se, začudo, zove isto – Measure.

Cijena Besplatan OS Android URL https://bit.ly/2FrrlUk

SketchAR - Učenje crtanja

Premda je za crtanje potrebno imati talent, ono je ujedno i vještina koja se može naučiti. A kako se uči crtanje? Odgovor se nameće sam, crtajući. No, početak u svijetu crtanja definitivno će olakšati ova aplikacija koja koristi proširenu stvarnost kako bi podučavala crtanje. Naime, aplikacija će pomoću telefona projicirati virtualne crteže na ravne površine (primjerice, bijeli papir na stolu) i to segment po segment, kako bi se u konačnici dobio gotov crtež. Važno je osigurati dovoljno osvijetljenu prostoriju, a pri crtanju je potrebno obratiti pozornost na to da se pametni telefon ne trese i previše ne pomiče, za što je potrebno malo strpljenja. Uz malo upornosti i puno vježbanja, ubrzo će se naučiti crtati portrete, razne životinje pa čak i hijeroglife.

Biblioteka onoga što se može naučiti crtati doista je neiscrpna, ali ta biblioteka nije besplatna, i ako je se želi koristiti, morat će se plaćati mjesečna pretplata. Jednako tako, nisu ni sve lekcije besplatne, a ako se želi učitati bilo koja slika s pametnog telefona pa onda tako crtati, i za to je potrebno plaćati pretplatu. Besplatne su samo osnovne crtačke instrukcije. Osim toga, ako se želi crtati na zidovima i većim površinama, potrebno je imati telefon s podrškom za ARCore, kod drugih je pametnih telefona podržano samo crtanje na A4 ili A5 papiru. Stoga, svi oni koji žele učiti crtati uz pomoć proširene stvarnosti, skoknite do Appleove trgovine ili Googleove trgovine.

Cijena Besplatan / 26 kn jedan mjesec / 119 kn mjesečno / 205 kn doživotno OS Android, iOS URL www.sketchar.tech

Star Walk 2 - Proučavanje zvijezda

Još jedna aplikacija u kojoj će ponajprije uživati oni koji vole proučavati zvjezdano nebo. Naime, aplikacija će koristiti senzore ugrađene u pametni telefon te podatke o lokaciji kako bi prikazala interaktivan pogled s proširenom stvarnosti noćnoga neba. U suštini, sve što treba učiniti jest uperiti kameru pametnog telefona (Android ili iOS) prema nebu, a aplikacija će ubrzo prikazati konstelacije, planete i ostala nebeska tijela u stvarnom vremenu. Dakako, o svemu je moguće doznati više, pa se ova aplikacija definitivno pretvara u zgodan edukacijski alat koji spaja proširenu stvarnost i multimediju.

Cijena Besplatan / 35 kn OS Android, iOS URL www.vitotechnology.com

The Walking Dead: Our World - Zombijevska apokalipsa

Ljubitelji serije Walking Dead, skloni igranju igara zombijevske tematike, i koji pri tome žele osjetiti kako je to igrati neku od brojnih igara koje koriste proširenu stvarnost, ovo definitivno ne smiju propustiti. U suštini, valja šetati stvarnim svijetom i bez imalo sustezanja raznijeti baš svakog zombija koji se pojavi na putu. Zombiji će se mijenjati ovisno o lokaciji, kao i određenim društvenim elementima, a nakon što se počisti horda zombija, potrebno je postaviti oznaku kako bi je drugi igrači našli. Posebno je zgodno to što je unutar igre moguće prikupiti razne likove iz same serije, koji će onda pomoći pri ubijanju zombija. Dakako, elemenata i zgodnih stvarčica ima još, ali ima i bugova pa to treba imati na umu. Bilo kako bilo, svi ljubitelji igara u kojima se masovno ubijaju zombiji – u ovome će podjednako uživati i na Androidu i na iOS-u.