FuzeDrive na AMD Ryzen PC-jima kombinira najbolje od HDD-a i SSD-a

U jučerašnjem članku smo se detaljnije pozabavili s informacijama o Ryzenima 2 koje je AMD najavio na svom CES Tech Dayu. Danas ćemo se pozabaviti sa još jednom zgodnom tehnologijom koju je AMD objavio na istom događaju, a koju je moguće iskoristiti već sad.

U prezentaciji fokusiranoj na stolne verzije Ryzena par je slajdova posvećeno softver Enmotus FuzeDrive. AMD s tvrtkom Enmotus već dulje vrijeme radi oko prilagođavanja softvera za Ryzen čipsete i procesore, a sada je on po svemu sudeći spreman za uporabu. Na službenoj stranici softver postojeći vlasnici Ryzen računala mogu kupiti za 20 dolara, a za očekivati je da bi isti mogao dolaziti besplatno s novom generacijom matičnih ploča optimiziranih za Ryzene 2.

Osnovna prednost ovakvog pristupa je to što korisnik ima pristup ukupnom kapacitet oba uređaja, dok je kod cacheiranja cache particija skrivena.

No što će ikome FuzeDrive? Softver omogućava kombiniranje do dva fizička diska u jedan virtualni disk koji nudi kapacitet većeg fizičkog diska, a performanse bržeg (i manjeg) fizičkog diska. Drugim riječima, FuzeDriveom je moguće kombinirati SATA SSD i HDD, NVMe SSD i HDD ili čak NVMe SSD i SATA SSD u sustav koji kombinira prednosti dva fizička uređaja. Podržani su SSD-ovi kapaciteta do 128 GB s tim da možete koristiti i veći, no u tom slučaju se ostatak kapaciteta odvaja u drugu particiju koja funkcionira normalno. Kapacitet čvrstog diska odnosno većeg diska može biti od 1 do 10 TB. Proces dodavanja novog uređaja radi nezavisno o tome koji tip uređaja dodajete – dakle možete dodati novi veliki mehanički disk starom SSD-u ili pak spariti novi SSD sa starim diskom.

Za razliku od sličnih rješenja koja su već dostupna na tržištu, u prvom redu Intelovog Smart Cachea kojeg je Intel dosta gurao na starijim platformama, FuzeDrive nije softver za cacheiranje. Enmotusov softver ne stvara od SSD-a cache za HDD (ili drugi SSD) već funkcionira kao tiered storage. Riječ je o konceptu koji se već dugo koristi na serverima, a kod kojeg softver upravlja s lokacijom podataka na fizičkim medijima zavisno o njihovim performansama. Kod klasičnog se cacheiranja često traženi podaci privremeno kopiraju na brži medij, dok se kod tiered storagea isti ti fizički miču na brži medij dok algoritam ne zaključi da više nisu toliko "vrući" odnosno traženi, u slučaju čega se vraćaju natrag na sporiji disk.

Osnovna prednost ovakvog pristupa je to što korisnik ima pristup ukupnom kapacitet oba uređaja, dok je kod cacheiranja cache particija skrivena. Tu je također i prednost većeg kapaciteta "brze" particije zbog čega na nju može biti pohranjeno mnogo više podataka u odnosu na cache što pak vodi konzistentnijim performansama.FuzeDrive je trenutno dostupan za Ryzen procesore u kombinaciji s čipsetima X370 i B350, a u kombinaciji s Windowsima. Linux nije podržan i ne zna se da li će biti podržan u budućnosti. S druge strane, s obzirom da je originalno riječ o softveru za servere, FuzeDriver je certificiran od strane Microsofta i Tier 1 OEM-ova (HP, Dell, Lenovo…).

Cijena softvera nije velika, no nije dostupan probni (trial) period. To baš i nije najbolji recept za privlačenje korisnika. Enmotus smo već kontaktirali u vezi isprobavanja ovog zanimljivog softvera, tako da ćete uskoro moći saznati iskustva iz prve ruke.