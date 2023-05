iOS 16.5 Beta 4: Potencijalne nove značajke vašeg iPhonea

Izašlo je četvrto beta ažuriranje nadolazećeg iOS-a 16.5, dostupno javnim beta korisnicima kao i programerima. Isprobavanje novih značajki iOS-a može biti zabavno, ali preporučujemo preuzimanje beta verzije samo na uređaju koji nije vaš primarni telefon, samo u slučaju da novi softver uzrokuje probleme. Apple također nudi beta testerima aplikaciju pod nazivom Feedback, koju mogu koristiti za obavještavanje tvrtke o svim problemima u novom softveru. Na taj način problemi se mogu riješiti službenog puštanja nove verzije iOS-a za sve korisnike.

Apple News dobiva odjeljak Sport

Aplikacija Apple News dobit će novi odjeljak posvećen sportu. Alatna traka do sada je imala odjeljke Today, News Plus, Audio, Following i Search sada će na dnu umjesto Search imati odjeljak Sport i tako omogućiti brz pristup sportskim vijestima za ljubitelje.

Zamolite Siri da započne snimanje zaslona

Uz novo ažuriranje možete zatražiti od Siri da započne snimanje zaslona umjesto vas. Ne morate više morati dodavati alat za snimanje zaslona u svoj Kontrolni centar, a zatim ga ručno uključiti. Možete pitati Siri da to učini umjesto vas i tako uštedjeti vrijeme.Također nema više skraćivanja početka i kraja videozapisa na kojima uključujete i isključujete snimanje.

Pride pozadine

U iOS 16.5 beta 4, Apple je predstavio novi 'Pride' odjeljak za pozadine vašeg iPhonea. Pozadine su 'dizajnirane s bojama zastave Pridea kako bi se slavila LGBTQ+ zajednica', stoji u opisu odjeljka. Kada je izašla verzija iOS-a 16.3, tvrtka je predstavila odjeljak Black Unity pozadine kako bi proslavila Mjesec crnačke povijesti.

Još se ne zna kada će iOS 16.5 biti dostupan široj javnosti. Imajući na umu da je ovo beta verzija, nema jamstva da će ove značajke biti dostupne s novim iOS-om 16.5, niti da će to biti jedine nove značajke koje će izaći s ažuriranjem.