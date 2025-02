Microsoft testira besplatni Office paket – s reklamama unutar aplikacija

Nisu samo streaming servisi u raznim pokušajima komercijalizacije svojih usluga došli do zaključka da se isplati imati besplatan ili jeftin pretplatnički model, pa korisnicima prikazivati reklame. Može li to funkcionirati i kod uredskih aplikacija, trenutačno testiraju u Microsoftu, doznalo se ovih dana i to sasvim slučajno. Na portalu Beebom objavljeno je da je Microsoft potiho, bez da je igdje to objavio, omogućio instaliranje softverskog paketa Microsoft 365 (nekada Office 365), a da pritom nije potrebno registrirati se i plaćati pretplatu. Međutim, oni koji to uspiju učiniti dobit će tek verzije Worda, Excela i PowerPointa, u kojima će im se konstanto uz rub zaslona prikazivati reklame.

Samo osnovne funkcije

Na taj način, uz ograničene Office alate na webu, besplatno se može imati i njihova lokalna verzija, ako ste se spremni odreći određenih naprednih funkcija (popis u nastavku) te pristajete na prikazivanje reklama unutar prozora svake aplikacije. Za povremene korisnike, kojima Word, Excel i PowerPoint zatrebaju "svake prijestupne", to bi možda mogla biti i dobra opcija.

Reklame u Wordu - pa tko to ne bi želio? Beebom / screenshot

Prema istom izvoru, sve što je prilikom instalacije potrebno učiniti jest na zadnjem koraku preskočiti prijavu na M365, a tada bi vam se mogao pojaviti prozor s izborom – želite li samo tri osnovne aplikacije podržane oglasima, 5 GB prostora za pohranu na OneDriveu i ograničene funkcionalnosti, ili pak pun paket programa uz pretplatu.

Instalacija Beebom / screenshot

Odlučite li se za besplatnu opciju, aplikacije će vam raditi, no u njihovom desnom dijelu trajno će se smjestiti vertikalni prozor s fiksnim reklamama, a tu i tamo će se u njemu prikazati i poneka video reklama (bez zvuka). Takav oblik aplikacija neće omogućavati pohranu dokumenata lokalno, već samo na OneDrive, a napredne mogućnosti uređivanja dokumenata bit će onemogućene. U nastavku je popis svega nedostupnoga u okljaštrenoj inačici:

Ograničeno testiranje

Iz Microsofta su putem glasnogovornika potvrdili da "provode određena ograničena testiranja" te da "trenutačno nemaju plan lansirati besplatnu, oglasima podržanu inačicu desktop aplikacija Microsoft Officea". Do tada – ostaje kao i dosad besplatna web verzija paketa uredskih aplikacija ili ona lokalna uz jednokratno plaćanje ili pretplatu. Iz postojećih informacija nije poznato tko i pod kojim uvjetima može uopće iskušati instaliranje besplatnog paketa s reklamama, no razvidno je da to funkcionira samo unutar Windowsa.