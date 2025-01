Poskupljuju pretplate za osobne i obiteljske Microsoft 365 pakete, a za uzvrat dodan im je Copilot

Ako se dosad nekome možda i nije činilo da će Copilot u Microsoftu postati neizbježan, sada je to sasvim jasno – krajem ovoga tjedna, naime, Microsoft je objavio da će njihovi korisnici na osobnim i obiteljskim pretplatama na uredski paket Microsoft 365 (nekada Office 365) dobiti integriran Copilot u njegovim uredskim aplikacijama. Sustav AI pomoćnika tako je mnogima već osvanuo u sklopu neprimjetnog automatskog ažuriranja unutar aplikacija Word, Excel, PowerPoint, Outlook te OneNote u velikom broju zemalja (pa tako i u Hrvatskoj). No, ta promjena donosi i ono što je bilo očekivano: prilično značajno poskupljenje pretplata.

Copilot svima

U Microsoftu su potez uvođenja Copilota proglasili vrlo značajnim korakom, budući da njihove licence Microsoft 365 Personal i Family u svijetu koristi više od 84 milijuna ljudi, kojima će sada Copilot biti udaljen samo jedan klik te uključen u postojeću pretplatu. Uz tu promjenu događa se još jedna, nedavno najavljena – mobilna aplikacija za pretplatnike Microsoft 365 postaje Microsoft 365 Copilot.

Copilot u uredskim aplikacijama primarno je dizajniran za povećanje učinkovitosti rada i poticanje kreativnosti. Duboka integracija omogućuje da se Copilot aktivno "nudi" tijekom cijelog procesa rada. Kada započnete pisati tekst u Wordu, izrađivati prezentaciju u PowerPointu ili tablični proračun u Excelu, ikona Copilota će se pojaviti pored kursora.

Copilot uređuje tekst o Copilotu

Klikom na nju otvara se prozor Copilota, gdje možete unositi promptove, slično kao u web aplikaciji tog AI chatbota. Copilot u Wordu može generirati, sažimati ili prevoditi tekst, u Excelu analizirati podatke, u PowerPointu izrađivati slajdove, dizajn i narativ, dok će u Outlooku moći sažimati duga prepisivanja.

Uključen i Microsoft Designer

Nadalje, najnovija aplikacija Microsoft Designer također će biti uključena pretplatničke pakete Microsoft 365, pružajući pretplatnicima mogućnost stvaranja i uređivanja slika u većem broju nego što je to slučaj za besplatne korisnike. Osim pristupa Designeru unutar aplikacija kao što su Word i PowerPoint, bit će moguće koristiti i samostalnu aplikaciju Designer na webu i mobilnim uređajima.

Designer će tako samostalno ili unutar paketa moći poslužiti za izradu slika jednostavnim opisivanjem ili odabirom iz unaprijed popunjenih ideja. Osim toga, može uređivati fotografije pomoću AI-a, odnosno s njih uklanjati neželjene objekte i zamijeniti ih generiranim sadržajem.

Ipak nije neograničeno

Pretplatnici na Microsoft 365 Personal i Family dobit će mjesečnu kvotu AI kredita za korištenje Copilota u Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku i OneNoteu. Krediti se također mogu koristiti za generiranje i uređivanje AI slika u Designeru i drugim aplikacijama s AI funkcijama kao što su Paint, Photos i Notepad na uređajima s Windowsima. Mjesečna kvota bi trebala biti dovoljna za većinu pretplatnika, kažu iz Microsofta. Ta količina je 60 kredita mjesečno, a neiskorišteni se višak ne prenosi iz mjeseca u mjesec. Osnovica za obračun je jednostavna: jedan prompt košta jedan kredit.

Za pretplatnike na obiteljski paket Microsoft 365 Family, Copilot će biti dostupan tek vlasniku pretplate, koji ga ne može dijeliti s drugim članovima. I za kraj bitna napomena – Microsoft naglašava da podatke unesene u Copilotov prozor ili sadržaje iz dokumenata na kojima se sustav koristi neće upotrebljavati za treniranje svojih AI modela.

Osjetno poskupljenje

Istodobno s tom najavom, o kojoj su pisali na službenom blogu, iz Microsofta su i podigli cijene za ovaj paket aplikacija, ali bez tako bombastičnih najava. O tome se već nedavno špekuliralo, da bi sada potiho postalo i realnost, barem na hrvatskom tržištu za koje smo odmah mogli provjeriti cijene.

Obiteljski paket Microsoft 365 Family na našem je tržištu do sada koštao 99 eura godišnje, a po novome će se pretplate obnavljati s novom cijenom, koja iznosi 129 eura na godinu. On uključuje jednog nositelja i do pet dodatnih članova obitelji. Mjesečna cijena mu je 13 eura, u slučaju da želite plaćati na taj način.

Osobni paket Microsoft 365 Personal ranije je koštao 69 eura, a po novome će za njega biti potrebno izdvojiti 99 eura na godišnjoj razini. U slučaju pretplate na mjesečnoj razini, cijena za 30 dana korištenja osobnog paketa je 10 eura.