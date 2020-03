U pripremi One UI 2.1 i za starije Samsungove flagshipe

Najnoviju inačicu korisničkog sučelja One UI 2.1 trenutno imaju samo najnoviji Samsungovi flagshipi, no kroz neko vrijeme bit će dostupna i za starije modele iz serija Galaxy S10 i S9 te Galaxy Note10 i Note9

Najnoviju inačicu Samsungovog korisničkog sučelja One UI 2.1 trenutno imaju samo četiri telefona. Naravno riječ je o najnovijim modelima iz serija Galaxy S20 i Galaxy Z Flip koji su službeno predstavljeni krajem prošlog mjeseca.

No to ne znači kako isto s vremenom neće stići i na druge modele. Neki od uređaja za koje je prirodno očekivati da dobiju nadogradnju na One UI 2.1 su oni iz serija Galaxy S10 i Galaxy Note10, jer su na tržištu tek nešto više od godinu dana, pa se u neku ruku i dalje mogu smatrati novima.

No iznenađenje dana je svakako informacija kako će nadogradnju na One UI 2.1 dobiti i telefoni iz serija Galaxy S9 i Galaxy Note9, koji su na tržištu dostupni već drugu godinu. Ovo je ujedno i potvrda kako Samsung nije ima namjeru samo izbaciti jednu nadogradnju na Android 10, već da ima u planu i dodatna održavanja u narednom razdoblju.

Točan termin kada će One UI 2.1 sučelje biti spremno za Galaxy S9 i Note9 telefone nije poznato, no za očekivati je kako se to neće dogoditi kroz mjesec ili dva. Naime, Samsung je tek nedavno izbacio Android 10 s One UI 2.0 sučeljem za uređaje iz serija Galaxy S9 i Note9 pa nije realno očekivati da ubrzo stigne i nova nadogradnja, barem ne dok istu ne dobiju novije serije Galaxy S10 i Galaxy Note10.

Što se funkcionalnosti tiče, One UI 2.1 na starije uređaje donijet će uz manje vizualne korekcije i podršku za Screen Zoom i Samsung Quick Share značajke te podršku za Spotify unutar aplikacije sat. Podršku za 120 Hz osvježavanje zaslona neće dobiti iz razloga što stariji modeli nisu opremljeni takvim zaslonima.

Inače, Samsung je danas u ranim jutarnjim satima pustio u opticaj novi paket sigurnosnih zakrpi za telefone iz serije Galaxy S9. Novih značajki nema, već samo sigurnosne zakrpe za ožujak 2020. koje je pripremio Google. Zakrpe su datirane s 1. ožujka 2020. godine i veličine su 106,45 MB.