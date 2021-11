ADATA i XPG predstavili SSD-ove kompatibilne s PlayStationom 5

ADATA i XPG svoju su ponudu M.2 SSD-ova proširili s dva nova modela – LEGEND 840 i S70 BLADE. Posebnost ovih SSD-ova je u tome što su, zahvaljujući visokim performansama, kompatibilni i s igraćom konzolom PlayStation 5. Podsjetimo, Sony je planski onemogućio ugradnju bilo kakvog SSD-a u svoju konzolu, a sve iz predostrožnosti kako kupci kasnije ne bi imali prigovora na brzinu učitavanja i izvođenja igraćih naslova instaliranih na naknadno dodanom SSD-u.

ADATA-in LEGEND 840 temelji se na Innogrit IG5220 kontroleru te PCIe Gen x4 i NVMe 1.4 tehnologijama što mu omogućuje postizanje velikih brzina prilikom čitanja i zapisivanja podataka – do 5.000 MB/s, odnosno do 4.500 MB/s. Visoke performanse osigurane su i dodavanjem podrške za SLC cacheiranje i tehnologije HMB (Host Memory Buffer).

SSD dolazi s aluminijskim hladnjakom koji mu temperaturu snižava za 15%. Dimenzije uređaja su 80 x 22 x 3,13 mm, odnosno 80 x 22 x 2,15 mm, ovisno o tome koristi li aluminijski hladnjak ili ne. Iz istog razloga i težina uređaja može biti različita od 9 grama sa, i do 6 grama bez hladnjaka.

XPG-ov GAMMIX S70 BLADE također je zasnovan na najnovijim tehnologijama, ali ga odlikuju još veće performanse u radu. Primjerice, brzina čitanja iznosi do 7.400 MB/s (do 6.100 MB/s na PS5), a brzina pisanja do 6.800 MB/s. Kod ovog modela je korišten Innogritov IG5236 kontroler.

Lijevo: ADATA LEGEND 840 - desno: XPG GAMMIX S70 BLADE

Ovaj SSD odlikuje se nešto većom debljinom, a samim time i nešto većom težinom. Kada se uz SSD koristi namjenski hladnjak težina uređaja iznosi 10 grama, a bez 7 grama. Isto tako debljina uređaja sa i bez hladnjaka iznosi 4,3, odnosno 3,3 milimetara. Proizvođač navodi kako korištenjem hladnjaka temperatura SSD-a može biti niža i do 20%.

Što se izdržljivosti navedenih SSD-ova tiče na GAMMIX S70 BLADE moguće je zapisati do 1.480 TB, a na LEGEND 840 do 650 TB podataka, ovisno o modelu. GAMMIX S70 BLADE može se nabaviti u kapacitetima od 512 GB, 1 TB i 2 TB, a LEGEND 840 u kapacitetima od 512 GB i 1 TB. Oba modela imaju MFTB od 2 milijuna radnih sati i dolaze s petogodišnjom garancijom.