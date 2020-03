IronWolf 510, M.2 SSD za NAS sustave

Seagate je predstavio novu seriju M.2 NVMe SSD-ova – IronWolf 510. Navedena serija namijenjena je NAS sustavima te je kao takva znatno izdržljivija u odnosu na potrošačke SSD-ove. Primjerice, IronWolf 510 serija može bez problema na dnevnoj bazi izdržati zapisivanje podataka u količini punog kapaciteta, i to kroz više godina.

Cijela serija za pohranu podataka koristi 3D TCL NAND memoriju. S računalom komunicira preko PCIe Gen3 x4 sučelja uz pomoć kontrolera Phison E12DC te podržava NVMe 1.3 specifikacije. Unutar serije nalaze se četiri modela čiji kapacitet iznosi 240 GB, 480 GB, 960 GB i 1.920 GB. Prva dva su Single-Sided, a druga dva Double-Sided, što znači kako su memorijski čipovi ovisno o modelu postavljeni s jedne, odnosno s obje strane PCB-a.

Modeli od 240 GB i 480 GB odlikuju se brzina čitanja podataka od 2.450 MB/s i 2.650 MB/s, a modeli od 960 GB i 1.96 TB brzinom od 3.150 MB/s. Brzina zapisivanja podataka kod sva četiri modela nije prevelika, u najboljem slučaju tek 1.000 MB/s. No to i nije naročito velik problem, jer se pretpostavlja da će se sa NAS-a češće povlačiti podatci nego što će se u velikim količinama snimati novi.

Stoga 240 GB model nove podatke zapisuje brzinom do 290 MB/s, 480 GB brzinom do 600 MB/s, a 960 GB model brzinom do 1.000 MB/s. Kapacitetom najveći SSD (1.96 TB) to čini brzinom do 850 MB/s.

Modeli kapaciteta 240 GB i 480 Gb imaju po 512 MB DRAM cachea, a modeli od 960 GB i 1,96 TB po 1 GB i 2 GB. Što se potrošnje energije tiče, 240 GB model za vrijeme rada troši u prosjeku oko 5,3W, a svi ostali oko 6 W. U stanju pripravnosti potrošnja serije IronWolf 510 se kreće između 1,75 W i 2 W.

Što se izdržljivosti tiče, cijela serija ima MTBF vrijeme procijenjeno na 1,8 milijuna radnih sati. Dodajmo još i kako 240 GB model za vrijeme životnog vijeka može zapisati do 435 TB podataka, 480 GB oko 875 TB, a 960 GB i 1,96 TB oko 1.750 TB i 3.500 TB.

Seagate je seriju IronWolf 510 pokrio petogodišnjim jamstvom. Preporučene cijene iznose 120 USD (240 GB), 170 USD (480 GB), 320 USD (960 GB) i 540 USD (1,96 TB).