Plextor predstavio M9P Plus seriju NVMe SSD-ova

Plextor je predstavio novu seriju NVME SSD-ova – M9P Plus. Navedena serija bit će dostupna u tri izdanja – M.2 sa i M.2 bez hladnjaka te u HHHL formatu. Svaki od modela bit će dostupan u kapacitetima od 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Osnovni M.2 model nema hladnjak i nosi oznaku M9PGN Plus. Model sa hladnjakom iz naziva je ispustio slovo „N“ (M9PG Plus) dok HHHF model nosi oznaku M9PY Plus. Prema navodima proizvođača nova serija M9P Plus namijenjena je gamerima i računalnim entuzijastima.

Za pohranu podataka koristi se 96-slojna 3D TLC NAND BiCS4 memorija tvrtke Kioxia (bivša Toshiba) dok se za komunikaciju između memorije i računala koristi Marvellov kontroler 88SS1092. Zahvaljujući navedenom te Plextorovoj PlexNitro (smart cache) tehnologiji M9P Plus serija odlikuje se visokim performansama.

Osnovni model serije, kapaciteta 256 GB, odlikuje se brzinom zapisivanja podataka do 1.700 MB/s. Ostala dva modela (512 GB i 1 TB) prilikom zapisivanja podataka postižu brzinu do 2.200 MB/s. U brzini čitanja podataka nema razlike do 3.400 MB/s. Svi modeli imaju i po 512 MB LPDDR3L cachea.

MTBF vrijeme proizvođač procjenjuje na 1,5 milijuna radnih sati. Izdržljivost modela je između 160 i 640 TWB, ovisno o kapacitetu. Plextor je osigurao petogodišnje jamstvo. Za detaljnije specifikacije kliknite na gornje linkove.