Seagate predstavio 2-terabajtni SSD za Xbox

Seagate je obnovio svoju ponudu dodatne opreme za Microsoftovu igraću konzolu Xbox. Radi se o novom prijenosnom disku, točnije prijenosnom SSD-u naziva Game Drive for Xbox SSD.

Ovisno o tome koliko ste zagriženi gamer (ali i o tome koliko vam je dubok džep) moći ćete nabaviti Game Drive for Xbox SSD u tri različita kapaciteta. Takozvani početni model dolazi s 500 GB kapaciteta, srednji sa jednim terabajtom, a najveći s čak 2 TB kapaciteta.

Za komunikaciju s Xbox igraćom konzolom Game Drive for Xbox SSD koristi USB 3.0 standard. Budući da je ovdje riječ o SSD, a ne o HDD-u kojeg Seagate također ima u ponudi od ranije, vaši podaci, odnosno igre bit će sigurnije, jer nema mehaničkih (pokretnih) dijelova koji uslijed udarca ili pada mogu oštetiti snimljene podatke.

Drugi plus za nabavku Game Drive for Xbox SSD-a je brzina. Naime, dok raniji Seagetovi diskovi za Xbox zbog čvrstih diskova osiguravaju performanse između 140 MB/s i 160 MB/s, Game Drive for Xbox SSD ostvaruje performanse do 540 MB/s. Shodno tomu, i igre će se osjetno brže učitavati.

Seagate Game Drive for Xbox SSD

Kako bi odabir između ova tri modela bio što jednostavniji Seagate je na svojim službenim stranicama postavio i podataka koliko je na koji od Game Drive for Xbox SSD-ova moguće instalirati igara. Prosječan gamer koji u svojem posjedu nema više od 15 naslova bit će zadovoljan s 500-gigabajtnim modelom. Za igrače iz srednje teške kategorije tu je terabajtni model na kojeg je moguće instalirati oko 25 ili više igraćih naslova (ovisi o tome što instalirate).

Najvećim ljubiteljima igranja na Xboxu namijenjen je 2-terabajtni Game Drive for Xbox SSD na kojeg je moguće instalirati više od 50 igraćih naslova. Detaljnije informacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača, a mi ćemo još navesti još samo cijene.

Game Drive for Xbox SSD od 500 GB stoji 150 USD, terabajtni 300 USD, a 2-terabajtni Game Drive for Xbox SSD 600 USD. Točan datum dolaska u trgovine Seagate nije naveo, već samo okvirni – ovog ljeta.