Baterije nisu samo za električna vozila: napajat će kuće i kuhinjske štednjake

Tržište kućnih baterijskih sustava za pohranu energije i rezervno napajanje se toliko proširilo da na svjetskim tržištima ima puno izbora. Vodeći proizvodi uključuju Tesla Powerwall, Goal Zero Yeti, EcoFlow DELTA Pro, FranklinWH aPower i HomeGrid Stack'd Series. Plugged Solar Hybrid System, LG RESU, Generac PWRcell, sonnen eco i Enphase Encharge također zauzimaju značajan tržišni udio. Panasonic EverVolt, BYD Battery-Box Premium, SimpliPhi AccESS, Blue Planet Energy Blue Ion i NeoVolta NV14 upotpunjuju ponudu.

Tesla Powerwall, najpopularnija na američkom tržištu, pohranjuje energiju iz solarnih panela ili mreže, nudeći 13,5 kWh korisne energije po jedinici, s mogućnošću proširenja do 40,5 kWh. Drugi česti izbor je EcoFlow DELTA Pro koji pruža fleksibilnost s kapacitetom od 3,6 do 25 kWh i višestrukim opcijama punjenja. FranklinWH aPower ima kapacitet od 13,6 kWh po jedinici, proširivim do 204 kWh. HomeGrid Stack'd Series uvodi modularni pristup s kapacitetom do 38,4 kWh po jedinici, proširivim do 576 kWh.

Ovi sustavi omogućuju učinkovito skladištenje viška energije, smanjenje troškova i osiguravanje neprekidne opskrbe tijekom nestanka struje. S rastućom potražnjom za obnovljivim izvorima i energetskom neovisnošću, kućni baterijski sustavi postaju ključna komponenta suvremenih energetskih rješenja.

Unatoč značajnim prednostima, nije lako niti jeftino implementirati baterijske sustave. Visoki početni troškovi i briga o sigurnosti litij-ionskih baterija su dva glavna problema.