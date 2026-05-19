Na Sveučilištu Algebra Bernays održan je Demo Day 18. generacije startup inkubatora Algebra LAB-a, završno događanje programa koje je okupilo startup timove, investitore, poduzetnike, mentore i predstavnike akademske zajednice. U kategoriji The Best Pitch pobijedio startup ProfitMap, a u kategoriji The Best Business Case startup SIDEQ

Ovogodišnje izdanje još je jednom pokazalo kako Algebra LAB nastavlja biti važna platforma za razvoj novih poduzetničkih ideja, povezivanje s tržištem i jačanje startup ekosustava.

U sklopu događanja svoje su projekte predstavili timovi En Garde? SMILE!, Greenix, Lingua Labs, SIDEQ, Stay, ProfitMap, Mental Boost, Humor.hr, RoomsGen i Inthee, koji su pred stručnim žirijem pitchali rješenja iz različitih područja poslovanja, tehnologije, edukacije, mentalnog zdravlja, održivosti i digitalnih usluga.

O najboljim timovima odlučivala su dva žirija. Investors’ jury činili su Srđa Iveković iz Vesna Capitala, Aleš Pustovrh iz Fil Rouge Capitala, Domagoj Oreb iz Feelsgood Capitala, Hrvoje Zlatar iz Croatian Business Angels Networka i Božidar Pavlović iz AYMO Venturesa. U Entrepreneurs’ juryju bili su Dražen Nikolić iz Hrvatske narodne banke, Ivan Voras (Surove strasti), Davor Aničić iz Velebit AI-ja, Filip Stipančić iz Smiona, Tanja Ninić iz Project 11, Hajdi Ćenan (airtAI) i Andrea Glavačević Jakubi iz Sentona Gamesa.

Ovogodišnji Demo Day otvoren je Fireside chatom s Božidarom Pavlovićem iz AYMO Venturesa i Andreom Glavačević Jakubi iz Sentona Gamesa, koji je moderirao prof. dr. sc. Leo Mršić, prorektor za istraživanje i razvoj, nakon čega su uslijedila predstavljanja startup timova.

„U startup svijet ušao sam nakon dugog razdoblja u bankarstvu, iz vrlo uređenog i sigurnog okruženja jer sam imao potrebu promijeniti perspektivu i okušati se u nečemu znatno dinamičnijem. Iskustvo bankarstva mi je omogućilo da danas bolje razumijem obje strane i poduzetnike i investitore. Kada gledamo startup u ranoj fazi, važni su ideja, tim, način na koji razmišljaju i osjećaj da nema ozbiljnih red flagova. U kasnijim fazama odluke se više temelje na konkretnim pokazateljima, planovima rasta i provjerljivim činjenicama. Kod pitcha mi je posebno važno da tim zna jasno i uvjerljivo prenijeti zašto baš oni mogu riješiti problem koji su prepoznali“, izjavio je Božidar Pavlović iz AYMO Venturesa.

„Poduzetnički put najčešće je kombinacija rada, učenja, postavljanja pravih, ali ponekad i krivih pitanja, uz poneku sretnu okolnost. U ranoj fazi važno je dobro razumjeti tržište, znati što nudite i biti spreman na neočekivana pitanja i situacije. Istraživanje tržišta jedan od najvažnijih koraka jer tim mora jako dobro razumjeti što nudi, kome to nudi i zašto je baš njihovo rješenje relevantno. Moj savjet timovima koji pitchaju bio bi: uvjerite žiri da ste upravo vi najbolji tim za rješavanje problema koji ste odabrali. I najvažnije, ne postoji savršen trenutak za početak – samo treba početi“, izjavila je Andrea Glavačević Jakubi iz Sentona Gamesa.

Događanje je bilo prilika da timovi dobiju izravne povratne informacije od investitora i iskusnih poduzetnika te dodatno razviju svoje ideje prema tržišnoj primjeni.

Pobjednici u kategoriji Best pitch - ProfitMap

Pobjednici u kategoriji Best case - SIDEQ

„Demo Day uvijek je poseban trenutak za Algebra LAB jer tada ideje koje su prije nekoliko mjeseci postojale tek kao skice, pretpostavke ili prve verzije proizvoda izlaze pred ljude koji ih mogu dodatno usmjeriti, izazvati i otvoriti im nova vrata. Ova generacija još je jednom pokazala koliko je poduzetnički potencijal snažan kada se spoje znatiželja, upornost i spremnost na učenje. Posebno čestitam ovogodišnjim pobjednicima SIDEQ i ProftMap, ali i svim timovima koji su prošli program, radili s mentorima, testirali svoje ideje i napravili važan korak prema tržištu. Algebra LAB ostaje mjesto na kojem se ideje razvijaju, propituju i pretvaraju u poduzetničke priče s potencijalom za rast“, izjavila je Maja Brkljačić, rukovoditeljica Sveučilišnog instituta Algebra LAB.