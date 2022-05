Inkubator Y Combinator upozorava startupe na moguću krizu u tech sektoru

Pad na svjetskim burzama, geopolitičke nestabilnosti u svijetu te posljedična moguća recesija na globalnoj razini – to je ekonomsko okruženje u kakvom se trenutačno nalazimo. Kao takvo, ovo je vrijeme ekonomski izazovno i za velike kompanije s do sada stabilnim prihodima, a pogotovo je problematično za startupe koji svoj poslovni put tek započinju. Prepoznali su to u velikom američkom startup inkubatoru Y Combinator, koji je izrodio kompanije kao što su Coinbase, Airbnb, Dropbox, Twitch ili Reddit.

Vodeći ljudi Y Combinatora poslali su stoga dopis osnivačima startupa, u kojem ih pokušavaju pripremiti na ekonomski teža vremena koja dolaze. Svoja su razmišljanja saželi u deset točaka, koje možete pročitati u priloženom tvitu. Prva točka glasi: "Nitko ne može predvidjeti koliko će se ekonomija pogoršati, ali stvari ne izgledaju dobro".

"Pripremajte se za najgore"

Ono što pokretačima startupa savjetuju iskusni stručnjaci YC-a, jest da se pripremaju kao da dolazi najgora moguća kriza. Preporuča im se prikupljanje svog kapitala koji im se nudi te planiranje prihoda i rashoda za scenarij u kojem tijekom naredne dvije godine neće biti moguće dobiti nove investicije.

Zanimljiva se poruka šalje svima koji su kompaniju pokrenuli tijekom proteklih pet godina: "Zapitajte se što to znači normalno okruženje za prikupljanje investicija. Vaše iskustvo vjerojatno nije bilo normalno, a buduće runde financiranja bit će značajno teže" – upozorenje je onima koji su naviknuti na to da ih razni ulagači i fondovi zatrpavaju novcem za razne projekte. Svima koji misle pokretati nove runde financiranja u narednih 6-12 mjeseci predlaže se da te planove promijene.

"Preispitajte svoja uvjerenja"

Na kraju, nakon svih tmurnih predviđanja i upozorenja na teško razdoblje koje slijedi, dali su i poruku otrežnjenja za sve startupaše koji možda žive u iluziji: "Ako iz bilo kojeg razloga mislite da se ove poruke ne odnose na vas, ili čekate nekoga da vam to uživo objasni… molimo vas da svoja vjerovanja preispitujete na mjesečnoj bazi, kako ne biste odgurali svoju kompaniju s litice".

Kako spasiti startup tijekom ekonomskog pada – tema je i prigodnog videa koji su objavili iz Y Combinatora: