Apple podiže obećana ulaganja u SAD-u na 600 milijardi dolara

Na inicijalnih 500 dodano je još 100 milijardi dolara, koje će biti uložene u širenje proizvodnih kapaciteta i vertikalnu integraciju lanaca dobave, pa će još više komponenata Appleovih proizvoda biti "made in USA"

Sandro Vrbanus četvrtak, 7. kolovoza 2025. u 16:12

Slijedom inicijative (da ne kažemo pritisaka i prijetnji carinama) Donalda Trumpa i njegove administracije, Apple se, kao velika američka kompanija ponosna na svoje naslijeđe, u veljači obvezao uložiti 500 milijardi dolara u domaću proizvodnju tijekom naredne četiri godine. Jedna od najvećih korporativnih investicija u povijesti SAD-a ovog je tjedna "podebljana" za još 100 milijardi dolara, što je najavljeno tijekom službenoj posjeta Tima Cooka Bijeloj kući.

Širenje domaćih kapaciteta

Najavljenih će 600 milijardi dolara biti uloženo u proizvodne procese, suradnju s domaćim dobavljačima te vertikalnu integraciju lanaca dobave. Najnovije širenje tog plana obuhvaća deset kompanija koje proizvode komponente za Appleove proizvode. Investicije će dovesti do zapošljavanja oko 20 tisuća dodatnih radnika diljem SAD-a tijekom četiri godine, od kojih će velika većina biti u domeni istraživanja i razvoja, poluvodiča, softverskog razvoja te, naravno, umjetne inteligencije.

Novi program širenja popisa dobavljača i lokalno nabavljenih komponenti uključivat će Corning, koji se obvezao 100% stakla za Appleove uređaje (iPhone i Apple Watch) proizvoditi u SAD-u. Među "dobitnicima" je i Samsung, koji će s Appleom u svojoj novoj tvornici u Teksasu surađivati na novom proizvodnom procesu za čipove, kakav još nitko u svijetu ne primjenjuje.

Nadalje, kompanija Coherent proizvodit će laserske čitače za Face ID u Teksasu, MP Materials će dobavljati rijetke zemne metale i magnete, GlobalWafers će proizvoditi "wafere" za čipove, a Applied Materials, Texas Instruments, TSMC, Broadcom i GlobalFoundries također će dobiti svoj dio kolača u procesu proizvodnje poluvodičkih čipova za Apple. Ulaganja će rezultirati u pokretanju novih tvornica i proizvodnih linija, odnosno vraćanje određenih dijelova proizvodnje iz inozemstva na domaće tlo, baš kao što je Trump to zahtijevao.

Ruka ruku mije

Nakon velike najave, Tim Cook je, čini se, dobio ono po što je došao s dodatnih 100 milijardi dolara ulaganja i s "ekskluzivnim" poklonom za Trumpa. U Ovalnom uredu poklonio mu je komad Corningovog stakla s ugraviranom posvetom te zlatnom bazom, sve u obliku plakete koja slavi inicijativu američke domaće proizvodnje. Nakon toga Trump je izjavio da će kompanije poput Applea, koje investiraju u domaće gospodarstvo "biti tretirane vrlo dobro". To znači da će Apple vjerojatno biti izuzet od plaćanja nedavno najavljenih carina na uvoz poluvodiča, koje bi trebale biti obračunavane po stopi od čak 100%.



