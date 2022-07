INTERVJU: mobiliyONE otvara rundu financiranja za private investitore

Hrvatska tvrtka Make IT Easy otvara drugu rundu prikupljanja investicija za razvitak mobilityONE softvera za upravljanje voznim parkovima...

U drugoj rundi mobilityONE planira dohvatiti prvi milijun investicijskog kapitala, te nakon uspješno odrađenih zacrtanih ciljeva iz prve runde, krenuti u “go to market” fazu. Druga faza kreće uskoro i to ponovno putem Funderbeam platforme čime se pojedincima pruža mogućnost da pojačaju svoje udjele ili kupe prve udjele u ovom respektabilnom start-upu.

mobilityONE omogućava efikasno upravljanje voznim parkom. Uz jednostavan prikaz nužnih zahvata na svakom vozilu, budžetiranje troškova, upravljanje flotama čini jednostavno i efikasno.

Mladen Herceg i Marko Stojanović, suosnivači startupa Make IT Easy

Razgovarali smo s Mladenom Hercegom i Markom Stojakovićem, suosnivačima startupa Make IT Easy d.o.o. koji je razvio mobilityONE softver.

Možete li nam dati više detalja o tome što se dogodilo od prve runde financiranja do danas?

Firme koje imaju velike vozne parkove, od nekoliko desetaka, pa i stotina, ili tisuća vozila, imaju niz izazova s kojima se susreću prilikom upravljanja svojim flotama. Vjerovali ili ne, danas nema kvalitetnog rješenja za to. Postoje naravno neka rješenja, no mi smo do sada, temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva u branši, a ja sam primjerice imao svoju flotu vozila, razvili vrlo dobro odmjeren softver, koji je jednostavan za uporabu, a kvalitetno rješava navedene probleme. Korisnicima štedi vrijeme upravljanja, podiže iskoristivost flote, te značajno smanjuje troškove i emisije Co2. Okupili smo sjajan tim stručnjaka, razvili softver, te uspostavili prve suradnje. Time je naša prva faza pri kraju.

Imate partnere s kojima surađujete, tko su oni?

Udružili smo razvojne i poslovne snage s vodećim tvrtkama u industriji kako bismo pomogli našim klijentima da svoje poslovanje učine jednostavnijim, učinkovitijim i ekološki prihvatljivijim. Protekli period iskoristili smo da predstavimo svoje rješenje na međunarodnim sajmovima u Njemačkoj i Engleskoj te imamo prve klijente koji dolaze iz Hrvatske i Zapadne Europe.

Onako laički, kako radi vaš software?

mobilityONE je SaaS (software as a service) rješenje koje omogućava učinkovito upravljanje voznim parkovima i svakodnevnim aktivnostima, te pripadajućim budžetima i operativnim troškovima. Rješenje nudi mnoge pogodnosti koje osiguravaju bolju iskoristivost i učinkovitost voznih parkova, organizaciju rada i kontrolu troškova gdje izdvajamo centralni registar podataka, konfigurabilne nadzorne ploče (dashboard, a koji smo interno nazvali fleetboards), analitiku, izvještaje, upravljanje zadacima te integraciju s postojećim rješenjima renomiranih kompanija. Rješenje je intuitivno i jednostavno te zahtjeva pripremu podataka koje je potrebno unijeti i može se početi raditi.

Je li realno očekivati da će tako velike firme koristiti vaše SaaS rješenje?

Naše rješenje služi svima koji imaju izazov upravljanja voznim parkovima ili strojevima različite namjene, bez obzira radi li se o malim ili velikim kompanijama. Upravljanje voznim parkom u današnje vrijeme postaje sve kompleksnije te su pred kompanijama veliki izazovi koji traže nova rješenja i drugačiji pristup. Danas, SaaS rješenja nisu samo “dobar izbor”, već su postala standard u svim industrijama i sektorima pa tako i u području mobilnosti. Tijekom razvoja rješenja vodili smo idejom da stvorimo rješenje koje će postati centralno mjesto za prikupljanje i izmjenu informacija sa ostalim sustavima te omogućiti nove usluge i stvoriti dodatnu vrijednost. Integracije na kojima radimo omogućavaju komunikaciju sa sustavima poput poslovnih rješenja (SAP, Microsofta), vozila (connected vehicle) i mobilnih uređaja (mobile sensor). Rješenje će omogućiti nove funkcionalnosti koje će značajno utjecati na povećanje efikasnosti i sigurnosti voznog parka te vozača te smanjenje troškova i negativnog utjecaja na okoliš.

Tko stoji iza projekta?

Osim kolege Marka Stojakovića koji je iskustvo stjecao u Mercedesu, tu je Damir Škrtić, koji je iz Addiko Banke nedavno prešao u mobilityONE kako bi postao CTO. Projektu se u samom startu pridružio Marko Linke, suosnivač tvrtke Repsly čiji softver za unapređenje prodaje i promocije u maloprodaji koriste najpoznatiji brendovi u 80 zemalja, te su globalni lideri u tom segmentu. Imamo savjetnike Uprave poput Ante Magzana iz HUB385, koji se bave odnosima s investitorima, strateškim partnerstvima, marketingom i komunikacijama.

Zašto otvarate financiranje za privatne osobe putem Funderbeama?

Kada smo prije 6 mjeseci startali, bili smo na samom početku. Razmišljali smo o raznim opcijama prikupljanja kapitala, i za tu prvu rundu presudila je činjenica da je na Funderbeamu registrirano više od 24.000 investitora iz više od 130 zemalja, što je dobra pretpostavka za izlazak na globalno tržište. Tada smo već s Funderbeamom dogovorili da ćemo u drugoj rundi investitorima omogućiti da pojačaju svoje udjele prije ulaska VC fondova. To obećanje sada izvršavamo. Zato pozivamo sve zainteresirane da nam se priključe. Svatko se može priključiti, bilo s par stotina eura, ili sa značajnijim sredstvima. Svaki investitor za svoju investiciju dobiva tokene u protuvrijednosti, koji se mogu trgovati na platformi odmah po završetku ciklusa prikupljanja sredstava.

Tko je radio evaluaciju firme?

Evaluaciju firme je i prvi puta i sada radio renomirani Mazars.

Imate li već institucionalne investitore?

Prikupljanje investicija kreće preko Funderbeama je početak druge runde koju krajem godine planiramo zaključiti ulaskom prvih investitora. Ne bi bilo korektno iznositi imena dok posao nije zaključen, ali nekoliko fondova je pokazalo interes. Mi ćemo do kraja godine ciljati na prvi milijun.

Što planirate s investicijom?

U ovoj fazi ideja je testirati rješenje s lokalnim kompanijama, napraviti SAP i Microsoft integraciju, te osigurati prve resellere. Idemo prema go to market fazi.

Što će privući investitore da ulože u mobilityONE?

Tržište na koje ciljamo danas vrijedi tri milijarde dolara, a do 2030. će se prema procjenama povećati i do deset puta. Kada razmišljate o našem rješenju trebate razmišljati da postoje gradovi koji upravljaju voznim parkovima za tisućama jedinica, da potpuno pojednostavim tipa kamioni čistoće ili autobusi javnog prijevoza. Ali tu su i privatne firme poput koje imaju na tisuće vozila. Sa nizom firmi smo već u kontaktu, sa nekima u pregovorima, u probnom modu pa i u fazi integracije. Mi sada imamo korisnika s kojim smo započeli testni rad, to je jedna austrijska mega kompanija, koja ima 65.000 mobilnih jedinica, tj. vozila i mehanizacije različitih kategorija.

Ono što najviše veseli je feedback. Naše rješenje pokriva potrebe, a dojmovi korisnika su pozitivni. Rješenje u kratkim crtama pojednostavljuje upravljanje te snižava troškove. Vjerujemo da će nas vrlo brzo osim VC fondova prepoznati neka od svjetskih logističkih kompanija koja itekako dobro razumije o čemu pričamo.