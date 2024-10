Pokrenuta peticija za jedinstvenu europsku regulativu startupa

Inicijativa želi prikupiti značajan broj potpisa do početka rada novog saziva Europske komisije, kako bi im u planovima za petogodišnje razdoblje među prioritetima bilo stvaranje europskog ekosustava startupa

Skupina uspješnih europskih osnivača startupa i investitora pokrenula je ovoga mjeseca inicijativu EU Inc, s ciljem stvaranja jedinstvenog regulatornog okruženja unutar Europske unije, koje bi bilo poticajno za osnivanje startupa i njihov razvoj. Ideja je vrlo jednostavna – učiniti Europsku uniju jednako privlačnom za pokretanje startupa kao što su to Sjedinjene Američke Države, kako bi blok od 27 zemalja s poprilično različitim legislativama imao šanse konkurirati federaciji od 50 država uvelike jedinstvenih propisa.

Europa – bolje mjesto za poslovanje

Pokretači inicijative žele potaknuti novi saziv Europske komisije, koji s radom počinje 1. prosinca, na donošenje novih pravila unutar tzv. "28. režima", nadnacionalnog europskog regulatornog okruženja, alternative propisima zasebnih država članica. Nova regulativa odnosila bi se primarno na mala i srednja poduzeća, kojima bi se omogućila standardizacija procesa ulaganja i prikupljanja investicija, pojednostavilo prekogranično poslovanje te stvorila jedinstvena pravila za davanje dioničkih opcija zaposlenicima. To je ono što je nužno kako bi ekosustav startupa u EU bio u mogućnosti podržavati brzi rast poduzećima, privlačiti novi kapital i pospješiti šanse bilo kojem startupu za svjetski uspjeh.

Rezultat donošenja predložene regulative bilo bi stvaranje istinskog zajedničkog tržišta, bez fragmentacije u smislu propisa. Različitosti od zemlje do zemlje unutar EU predstavljaju značajne prepreke mladim kompanijama te im otežavaju konkuriranje na globalnom tržištu: "Dok američki poslovni anđeli mogu ulagati od jedne do druge obale, europski kapital ostaje unutar nacionalnih granica", kažu pokretači inicijative EU Inc. Rezultat toga je nerealizirani potencijal i umjetno ograničenje šansi za uspjeh europskih startupa.

Jedan od ciljeva jest i donošenje propisa za lako i brzo osnivanje startupa na razini EU, unificirana procedura koja bi se odvijala preko Interneta i trajala tek nekoliko sati. Samo tako EU može postati poželjno mjesto za pokretanje poslovanja i iskoristiti svoje snage u tom području – poruka je peticije, koju je moguće do početka prosinca potpisati na ovom mjestu.

Inicijativu podržavaju pokretači kompanija Stripe, Alan, DeepL, Remote, Revolut, Supercell i Wise, među ostalima, kao i investicijski fondovi Index Ventures, Atomico i Sequoia.