Više od 200 članova hrvatske startup zajednice okupilo se na neformalnom druženju na Startup BBQ

U subotu, 12. travnja, dvorište Fabrike u Zagrebu postalo je okupljalište hrvatske startup zajednice, odnosno domaćin prvog Startup BBQ-a, neformalnog događaja koji je u opuštenoj atmosferi spojio više od 200 osnivača startupa, investitora, poduzetnika, znanstvenika, mentora, akceleratora i drugih ključnih aktera domaće tehnološke scene.

Događaj su organizirali BIRD Incubator (Solvership), Nuqleus i Bornfight, s ciljem stvaranja prostora za opušteno umrežavanje, razmjenu iskustava i gradnju suradnje unutar rastuće startup zajednice.

Atmosfera je bila ležerna, a sadržaj Startup BBQ-a duboko relevantan za sve koji grade i podržavaju domaći startup ekosustav. Program je otvoren panel raspravom “Behind the Scenes: The Movers and Shakers of Croatia’s Startup Ecosystem”, u kojoj su svoja iskustva i uvide podijelili Luka Glavaš (Flaster), Ante Bilić (SQ Capital), Matija Srbić (Nuqleus), Vid Zavalić (BIRD Incubator) i Ivor Bihar (Bornfight i Determa), pod moderiranjem Bernarda Ivezića (Unicorn Underground i HISPACE).

Slijedio je iskren i dinamičan fireside chat “The Art of Screwing Up (And Surviving)” u kojem je Marijan Bračić (Legit) podijelio svoj poduzetnički put, uključujući pogreške, padove i vrijedne lekcije, u razgovoru s Ivanom Brezakom Brkanom (Netokracija). Publika je iz prve ruke čula kako izgleda preživljavanje i rast nakon neuspjeha – iskustva koja često ostaju neispričana, ali su ključna za razvoj svakog startupa.

Druženje se nastavilo u odličnom ritmu – uz sunce, roštilj, glazbu i brojne prilike za opušteno umrežavanje. Događaj je održan u partnerstvu s HUB385 te uz potporu sponzora.

S obzirom na velik interes i entuzijazam sudionika, organizatori najavljuju da je ovo tek prvo izdanje, uz ambiciju da Startup BBQ postane tradicionalno okupljanje zajednice.