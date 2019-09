Galaxy Tab Active Pro, tablet za sve terene

Samsung je predstavio svoj najnoviji tablet iz serije Galaxy Tab. Riječ je o modelu naziva Galaxy Tab Active Pro čija je zadaća zamijeniti Galaxy Tab Active 2 model iz 2017. godine. Budući je između ova dva modela Samsung uzeo pauzu od dvije godine, nadogradnja hardvera je značajna.

Za početak zaslon je veći i boji. Galaxy Tab Active Pro opremljen je sa 10-inčnim zaslonom razlučivosti 1.920 x 1.200 točaka, omjera stranica 16:10 i osvjetljenja od 550 nita. Tablet podržava Dex i S Pen, a kako smo naveli u uvodu, i otporan je na udarce i padove te vodu i prašinu, u skladu sa MIL-STD-810G i IP68 standardima. U prijevodu, tablet će bez problema podnijeti pad s visine do 1,2 metara te boravak pod vodom na dubini do 1,5 metara u trajanju do pola sata.

Samsung nije otkrio na kojem se SoC tablet temelji, no ako je za vjerovati Geekbenchu riječ je o Snapdragonu 710. Nadalje, Galaxy Tab Active Pro ima 4 GB RAM-a i 64 GB skladišnog prostora te podršku za memorijske kartice do kapaciteta 512 GB.

Galaxy Tab Active Pro ima dvije old school kamere – sa svake strane kućišta po jednu. Glavna (stražnja) ima razlučivost od 13 MP, a selfie (prednja) od 8 MP. Baterija je kapaciteta 7.600 mAh. Softversku stranu uređaja čini Android 9.0 Pie, koji će još neko vrijeme ostati „najnovija“ inačica Androida za većinu mobilnih uređaja, izuzev Googleovih Pixel i Essentialovog PH-1 mobitela.

Ovaj tablet nije namijenjen kućnim korisnicima već poslovnim. Kao takav imat će i nešto veću cijenu te produženu softversku podršku. Naime, u Samsungu navode kako će na njemačkom tržištu biti dostupna od 1. listopada 2019. po cijeni od 599 (Wi-Fi) i 679 eura (LTE) te kako će primati nove softverske nadogradnje tijekom iduće četiri godine. Za sada nema informacija radi li se o sigurnosnim zakrpama ili će kupci moći računati i na novije inačice Androida.