Samsung Galaxy Tab S6 Lite, procurile specifikacije i službeni renderi

Samsung trenutno radi na novom tabletu iz serije Galaxy Tab. Riječ je o modelu Galaxy Tab S6 Lite o kojemu je ranije već bilo govora na našim stranicama. No kako se bliži vrijeme službenog predstavljanja tako do medija stiže i sve više novih detalja vezno uz tehničke specifikacije i dizajn.

Galaxy Tab S6 Lite temelji se na starijem modelu Exynos čipa, točnije pokreće ga čip Exynos 9611 koji je predstavljen krajem prošle godine, ali se temelji na arhitekturi iz 2016. godine. Stoga ne trena očekivati da će ovaj tablet obarati rekorde u performansama, no to mu i nije cilj što Samsnug jasno daje do znanja oznakom Lite u njegovom nazivu. Galaxy Tab S6 Lite možda neće biti prvi izbor mobilnih gamera, no bez problema će prožvakati ostale multimedijalne aplikacije (slušanje glazbe i gledanje videa). Trebao bi bez problema odraditi i surfanje netom te dopisivanje putem društvenih mreža i druge slične zadatke.

U tome će mu svakako pomoći dovoljna količina radne i podatkovne memorije. Galaxy Tab S6 Lite imat će 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije za pohranu korisničkih podataka. Prema izvoru, na pojedinim tržištima bit će dostupna i inačica sa 4/128 GB memorije. Podatkovni prostor bit će moguće dodatno proširiti putem memorijske kartice (microSD).

Samsung je ovaj tablet odlučio opremiti sa svime što mu je potrebno za nesmetanu komunikaciju s vanjskim svijetom (Internetom). Kada korisniku ne bude dostupna Wi-Fi mreža, na Internet će se moći spojiti preko SIM kartice zahvaljujući podršci za 4G LTE mreže. Korisnicima kojima neće biti potrebna podrška za SIM kartice Samsung će omogućiti kupnju modela koji će imati isključivo mogućnost povezivanja putem Wi-Fi mreža, a koji će kao takav biti nešto cjenovno povoljniji.

Kao i većina drugih tableta na tržištu tako će i Galaxy Tab S6 Lite imati dvije kamere, sa svake strane kućišta po jednu. Prednja pomoću koje će korisnici snimati selfije i obavljati video pozive imat će rezoluciju od 5 MP, a stražnja koja će više služiti za fotografiranje i snimanje drugih osoba i okoline, 8 MP. Nažalost tablet nema vlastitu bljeskalicu pa će korisnici za vrijeme snimanja u prostorima s lošijim osvjetljenjem morati koristiti alternativni izvor dodatnog svijetla.

Neovisno o tome za koji se model kupci budu odlučili (Wi-Fi ili 4G LTE) kapacitet baterije bit će im isti - 7.040 mAh. Za sada nema podataka o tome koliko će vremena biti potrebno da se ispražnjena baterija napuni do 100% kapaciteta. No, kao utješna nagrada stiže informacija kako će se za punjenje baterije koristiti USB-C port. Galaxy Tab S6 Lite ima LCD zaslon dijagonale 10,4 inča i razlučivost mu iznosi 2.000 x 1.200 točaka. Zaslon je dakako osjetljiv na dodir, a dodatan mu je plus što podržava S-Pen.

Iako tablet u svom nazivu nozi oznaku Lite kućište mu nije izrađeno od jeftinije plastike, već od aluminija (okvir i stražnji panel) što je malčice doprinjelo ukupnoj težini uređaja od 467 grama. Shodno tomu, cijena osnovnog modela kretat će se između 350 i 400 eura, ovisno o modelu, tj. o količini interne memorije. Sa softverske strane Galaxy Tab S6 Lite bit će moderniji nego po pitanju pogonskog čipa - imat će Android OS 10.