100 puta brži CPU: paralelne procesorske jedinice za bolje performanse računala

Finski Flow Computing, spin-off tamošnjeg ehnološkog istraživačkog centra VTT, obećava da će svojim najnovijim rješenjem za 100 puta doslovno preko noći povećati performanse središnjih procesorskih jedinica u računalima koristeći pritom takozvane jezgre paralelnih procesorskih jedinica ili skraćeno PPU. Ova tehnologija "bildanja" CPU-a pritom je navodno potpuno kompatibilna sa svim postojećim naslijeđenim softverom i aplikacijama. Tvrtka razvija i posebni AI alat koji programerima pomaže u otkrivanju paralelnih dijelova koda i metoda racionalizacije.

CPU ili GPU

Što je CPU veći, to više posla može obaviti, i to bržim tempom. Ranije ove godine Intel je lansirao najbrži stolni procesor na svijetu, 6,2 GHz Core i9-14900KS, no to ni izdaleka nije dovoljno da bi se zadovoljila sve veća potražnja za bržim CPU-ima, vrlo traženom robom u različitim poljima, od vojnih namjena, preko svemirskih istraživanja, do umjetne inteligencije i energetike.

IP blok se čvrsto integrira s CPU-om na istom siliciju i može se, kažu, konfigurirati prema specifičnim zahtjevima Flow Computing

Druga opcija je korištenje grafičke procesorske jedinice (GPU) koja je dobra za teške zadatke obrade, ali je i skuplja i nije prikladna za sve vrste računalnih zadataka. GPU uz to troši puno energije i zahtjeva bolja rješenja hlađenja. Stoga ne čudi da su se finski istraživači umjesto toga okrenuli poboljšavanju performansi CPU-a uz pomoć paralelne procesorske jedinice.

Prednosti koncepta

Flow Computing kaže da njihovo rješenje može pomoći svakome tko želi maksimizirati performanse, smanjiti troškove infrastrukture i ispuniti ciljeve održivosti. Svoj PPU oni opisuju kao IP blok koji se čvrsto integrira s CPU-om na istom siliciju i može se konfigurirati prema specifičnim zahtjevima.

Finsko rješenje uvodi nas u eru "SuperCPU-a" Flow Computing

PPU, kažu, povećava performanse CPU-a do 100 puta i uvodi nas u eru "SuperCPU-a". Dizajniran je za punu kompatibilnost s prethodnim verzijama i navodno poboljšava postojeći softver i cijeli računalni ekosustav. Najviše koristi od njega imat će dakako sam CPU, ali i pomoćne komponente: matrične i vektorske jedinice, NPU i GPU.

Što je PPU?

Flowova paralelna procesorska jedinica može se, tvrde njegovi tvorci, konfigurirati prema specifičnim zahtjevima brojnih slučajeva uporabe. Opcije uključuju broj jezgri u PPU (4, 16, 64, 256 ili više), broj i vrstu funkcionalnih jedinica (ALU, FPU, MU, GU i NU) i veličinu memorijskih resursa na čipu.

Parametarski dizajn omogućava opsežnu prilagodbu, a poboljšanje performansi povećava se s brojem PPU jezgri: 16-jezgreni PPU bit će tako idealan za male uređaje poput pametnih satova, PPU sa 64 jezgre dobro se uklapa u pametne telefone i računala, a PPU s 256 jezgri ili više namijenjen je, kažu, za bolje pereformanse AI, oblaka i servera.