Jednominutna video igra dosta precizno otkriva autizam kod djece

Istraživači Instituta Kennedy Krieger i Sveučilišta Nottingham Trent razvili su jednominutnu video igru koja vrlo precizno razlikuje djecu s autizmom od onih s ADHD-om ili bez poremećaja. Alat zvan Computerized Assessment of Motor Imitation (CAMI) koristi tehnologiju praćenja pokreta za procjenu vještina motoričke imitacije. CAMI uspješno razlikuje djecu s autizmom od djece bez poremećaja u mentalnom razvoju s 80 % točnosti, a autizam od ADHD-a u 70 % slučajeva, pokazali su rezultati eksperimenta objavljeni u časopisu The British Journal of Psychiatry.

Ovaj alat je korak naprijed u načinu na koji dijagnosticiramo autizam, pokazuju rezultati testova Institut Kennedy Krieger i Sveučilište Nottingham Trent

„Autizam se tradicionalno smatra socijalno-komunikacijskim poremećajem, ali sad znamo da senzorno-motoričke poteškoće, poput motoričke imitacije, igraju ključnu ulogu u oblikovanju društvenih i komunikacijske vještine. CAMI prepoznaje autizam i razlikuje ga od ADHD-a”, objašnjavaju istraživači.

S daljnjim razvojem, CAMI bi se mogao prilagoditi mlađoj djeci i djeci s težim razvojnim poteškoćama. Ovaj bi alat, kažu, mogao promijeniti način dijagnosticiranja autizma i poboljšati kvalitetu života djece zahvaćene ovim stanjem.