Kalifornijski startup obećava izraditi prvi "pravi" leteći automobil

Već je postalo gotovo nemoguće pobrojati sve startupe u svijetu koji na ovaj ili onaj način obećavaju izraditi revolucionarne VTOL letjelice za svakodnevni transport u gradovima. Bilo to u obliku putničkog drona, letećeg taksija ili automobila koji se pretvara u letjelicu, koncepata je zaista mnogo. Neki od njih već su poletjeli, drugi otkrivaju tek prototipe ili koncepte, a treći tek traže ulagače. Čini se kako u potonju skupinu spada kalifornijski startup Alef Aeronautics, najavom svojeg letećeg automobila Model A.

Prema njihovoj objavi, tehnologija i koncept "kuhaju" se već sedam godina. Nakon inicijalne manje investicije, i nakon što su "isporučili prototip kakav su i obećali", sada je u njihov projekt dodatna 3 milijuna dolara uložio poznati investitor u tehnološke kompanije (među kojima su Tesla i SpaceX) Tim Draper. On kaže kako vjeruje da je Alefov tim sposoban izraditi leteći automobil nalik onome iz filmova Peti element, Blade Runner ili iz animirane serije Jetsons.

Model A

Prvi, dakle, "pravi" leteći automobil iz Kalifornije trebao bi biti Model A – oblikom poput malenog cestovnog coupéa, trebao bi biti u stanju vertikalno poletjeti u zrak. Kad je riječ o dosegu, on bi na cesti iznosio oko 320, a zrakom oko 180 kilometara. Pogon bi bio baterijsko-električni s osam rotora, bez otvorenih propelera, koje u potpunosti pokriva mrežasta gornja površina karoserije. Razvijen će biti i poluautomatski sustav sigurnosti i stabilizacije u letu.

Za sada se u prototip može smjestiti tek jedan putnik/pilot, a u budućnosti bi u kabini moglo biti mjesta za još jednu osobu. Iz Alefa tvrde da su već u zraku testirali dva prototipa pune veličine, odnosno da to čine od 2019. godine.

Sada su, uz prvu javnu prezentaciju, otvorili i prednarudžbe. Svi koji povjeruju u njihova obećanja i uplate 150 dolara, odnosno 1.500 za prioritetni pristup, bit će stavljeni na listu čekanja. Nakon toga mogu očekivati da će im leteći automobil biti isporučen krajem 2025. godine, a da će mu finalna cijena biti oko 300.000 dolara.

Nakon toga, uspiju li u komercijalizaciji letećih automobila budućnosti, pokretači startupa najavljuju i razvoj naprednijeg koncepta. Nazivaju ga Model Z, a vizija im je da to bude leteći automobil za 2035. godinu, s mogućnošću prijevoza četiri do šest putnika. Po cijeni od 35.000 dolara, trebao bi biti u stanju preletjeti do 320 kilometara, ili cestom prevaliti do 650 km.