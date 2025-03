Leteći taksiji slijeću u Ujedinjeno Kraljevstvo zahvaljujući suradnji Virgina i Jobyja

Kalifornijski startup koji razvija električne leteće putničke dronove, Joby Aviation, već ima dugoročnu suradnju s Toyotom kao investitorom, a odnedavno i ugovor s velikim američkim avioprijevoznikom Delta Air Lines. Budući da potonji drži 49% vlasničkog udjela u Virgin Atlanticu, sada je i ta kompanija dio suradnje, pa će britansko-američko partnerstvo imati za cilj proširiti usluge letećih taksija s SAD-a i na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Cilj partnerske suradnje je ponuditi zračni prijevoz bez lokalnih štetnih emisija na kratkim rutama diljem Ujedinjenog Kraljevstva, počevši s regionalnim i gradskim letovima iz Virginovih centara u Heathrowu i Manchesteru. Joby će tako, uz SAD i Japan, imati još jedno tržište na kojem će moći ponuditi usluge zračnog taksiranja. U tome će im Virgin pomoći kao partner za komercijalizaciju i dobivanje svih potrebnih dozvola, kao i infrastrukture na tlu.

Kratke gradske i međugradske rute

Shai Weiss, glavni izvršni direktor Virgin Atlantica, rekao je: "Kao lider u održivosti i s inovacijama čvrsto u našem DNK-u, drago nam je što smo partneri s Jobyjem kako bismo letovima na kratkim relacijama, bez emisija štetnih plinova omogućili zračne luke i gradove diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Naše strateško partnerstvo kombinira Jobyjevu stručnost u dizajnu, inženjerstvu i tehnologiji sa snagom brenda Virgin Atlantic i nagrađivanim korisničkim iskustvom. Radujemo se zajedničkoj suradnji kako bismo doveli Jobyjevu uslugu u Ujedinjeno Kraljevstvo i pružili veću povezanost za naše klijente."

JoeBen Bevirt, osnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Joby, dodao je: "Zajedno smo predani pružanju bržih opcija za mobilnost diljem zemlje, uključujući korisnike Virgin Atlantica i Delte dok idu u zračnu luku ili se kreću između gradova i gradova Ujedinjenog Kraljevstva.”

Jobyjev električni zračni taksi koristi šest nagibnih propelera, koji mu omogućavaju okomito uzlijetanje i slijetanje uz značajno manju buku od one koju proizvode moderni helikopteri. Letjelica je optimizirana za brze horizontalne letove (do 320 km/h) i očekuje se da će moći opsluživati rute duge do 160 kilometara. Njihov električni zračni taksi osmišljen je za prijevoz pilota i do četiri putnika.