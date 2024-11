Vertical Aerospace: Još jedan europski proizvođač zračnih taksija je u problemima

Ovoga ljeta njemački startup Volocopter promašio je svoj cilj, kad nije uspio na vrijeme za Olimpijske igre u Parizu certificirati svoje eVTOL letjelice VoloCity. Godinama su bili najavljivali da će upravo tada njihova usluga zračnog gradskog prijevoza imati premijeru, no to se nije dogodilo. Kompanija je potom ostala bez financiranja, pa se očekuje da bi ih mogao preuzeti kineski Geely te cijelo poslovanje preseliti na Daleki istok.

Nedavno su se na te nedaće nadovezale vijesti o bankrotu također njemačkog Liliuma, startupa za električne taksije, kao i ona o tome da je Rolls-Royce ugasio odjel za električne zrakoplove, unutar kojeg su također razvijane tehnologije za izradu eVTOL letjelica.

Investicija ili propast

Na ovaj se niz loših vijesti iz europskog avijacijskog sektora nadovezuje i jedna iz Velike Britanije. Tamošnji je startup Vertical Aerospace, koji je također već u poodmakloj fazi razvoja svoje letjelice VX4, zapao u probleme financijske prirode. Unatoč nedavnom uspješnom pokusnom letu, novac od investitora prestao je stizati. Iz tog je razloga osnivač kompanije Stephen Fitzpatrick u nju uložio ukupno 50 milijuna dolara, dvostruko više negoli je bio planirao, pa sada traži novog ulagača.

Mogao bi to biti investicijski fond Mudrick Capital Management, koji je u njih već uložio oko 200 milijuna dolara, a sada nudi dodatnu investiciju, ali pod uvjetom da preuzme vođenje kompanije. Fitzpatrick je tu ponudu navodno odbio, navodeći da Vertical ima dovoljno sredstava za rad tijekom narednih godinu dana, tijekom kojih se nada pronaći drugi način da kompanija preživi.

Vertical Aerospace inače ima plan isporučiti do 150 letjelica do kraja desetljeća, proizvoditi ih oko 200 na godinu nakon toga te početi ostvarivati dobit početkom 2030-ih godina. Njihova multirotorska električna eVTOL letjelica zamišljena je da može prevesti četvero putnika (uz pilota), krstariti brzinama do 240 km/h te imati dolet od 160 kilometara s jednim punjenjem baterija. Pogoni je osam elektromotora, raspon krila joj je 15 metara, a uz putnike može poletjeti i s do 450 kilograma dodatnog tereta.