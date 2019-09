Kia razvila robotski prsluk za lakši rad u proizvodnji

Kia je razvila novi robotski prsluk VEX (Vest Exoskeleton) namijenjen radnicima u proizvodnji koji puno sati provode s rukama iznad glave. VEX poboljšava fizičku snagu radnika u proizvodnji oponašanjem pokreta ljudskih zglobova čime ljudima omogućava bolju potporu i mobilnost. Prsluk, bez ikakve baterije, kao prvi na svijetu koristi policentrične osovine – s potporom mišićima u više točaka – s ciljem smanjenja umora i unapređenja učinkovitosti.

Namijenjen je prvenstveno smanjenju opterećenja radnikovog vrata i leđa kada mora držati ruke iznad glave.

Lakši od konkurentskih proizvoda

S težinom koja je od 22 do 42% manja od konkurentskih proizvoda VEX se nosi kao ruksak. Korisnik provuče ruke kroz trake na ramenima prsluka i nakon toga zategne kopče na prsima i oko pojasa. Leđni dio može se prilagoditi u dužinu do 18 cm, dok se stupanj snage može prilagođavati na čak šest različitih jačina – do 6,6 kgf (kilogram-force, kilogramska sila).

Kia VEX i CEX

Novo razvijeni VEX namijenjen je radnicima u proizvodnji čiji rad se prije svega obavlja iznad glave, npr. tijekom rada na donjem dijelu vozila – kod namještanja kočionih i ispušnih cijevi. Razvoj robotskog pomoćnika VEX rezultat je 10-mjesečnog pilot programa u dvije američke tvornice grupacije.

Test je bio vrlo uspješan, jer je radnicima olakšao rad i povećao produktivnost zbog čega su obje tvornice uključile sustav VEX u svojim proizvodnim pogonima. Grupacija trenutno postupno uvodi VEX u tvornicama širom svijeta i očekuje komercijalnu upotrebu u drugim granama industrije do kraja ove godine.

Komercijalna upotreba

Grupacija Hyundai-Kia je, kao dio svojih planova razvoja različitih robotskih tehnologija, već pustila u komercijalnu upotrebu lako robotsko pomagalo CEX (Chairless EXoskeleton), koje rasterećuje koljena, leđa i mišiće radnika kako bi bez mnogo fizičkog naprezanja mogli raditi u čučećem položaju. S težinom od samo 1,6 kg CEX je vrlo lagan i može izdržati težinu do 150 kg.

Robotski pomoćnik CEX se s prilagođavanjem traka u predjelu pojasa, bedara i koljena jednostavno namješta i prilagođava dimenzijama i težini korisnika. Na raspolaganju su tri razine podešavanja (85 / 70 / 55 stupnjeva). Smanjenjem opterećenja leđa i mišića donjih udova za 40%, CEX smanjuje se umor i poboljšava učinkovitost.