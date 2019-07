Kontaktna leća – sa zumom

Sa sveučilišta California u San Diegu dolazi vijest o radu skupine znanstvenika koji su izradili biomimetičke meke leće koje je moguće kontrolirati elektrookulografskim signalom. Drugim riječima, radi se o lećama koje reagiraju na promjene u električnom potencijalu izazvane pokretima oka. Registrirajući te signale leće se praktički pretvaraju u novi oblik korisničkog sučelja i mogu izvršavati zadane im naredbe.

Pokretima oka onaj tko nosi ovakve leće (točnije, tko bi ih mogao nositi u nekoj daljoj budućnosti) moći će kontrolirati pokrete samih leća ili promijeniti njihovu žarišnu daljinu – u praksi, jednostavnim treptanjem ili pogledom u stranu moći će si fokusirati ili "zumirati" sliku te je izoštravati na zahtjev.

Promjena žarišne duljine ostvaruje se deformiranjem oblika meke leće i trenutno može varirati do 32%. Sustav koji je za sada u fazi dokaza koncepta ima potencijala, pišu ovi znanstvenici, za primjenu u vizualnim protezama, promjenjivim naočalama i lećama, kao i za robotičke primjene.

Meke leće koje mogu mijenjati oblik postoje od ranije, no ovo je prvi puta da je netko uspio izraditi i mehanizam za kontrolu istih od biomimetičkog (prirodno sličnog) mekog materijala – što znači da bi u budućnosti cijeli sklop mogao biti instaliran u ljudsko oko, dajući mu mogućnost promjene fokusa ili zumiranja, nešto o čemu se do sada čitalo tek u znanstvenoj fantastici. Dakako, do tog cilja još je dalek put istraživanja i rafiniranja ovih tehnologija.