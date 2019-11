Od danas u nekim zemljama dostupna Google Stadia, prvi dojmovi nisu baš sjajni

Na ovogodišnjem izdanju GDC-a je Google predstavio svoj cloud gaming servis koji su nazvali Stadia. To nije bio prvi put da neka kompanija ima takvu ideju za budućnost uživanja u igrama, ali Google svakako ima najviše novaca i infrastrukturu da od toga pokuša nešto konkretnije napraviti. Rekli su da će svi pretplatnici moći igrati na bilo kojem uređaju koji ima Chrome i uživati u 4K i 60 FPS-a. Kao i prijašnji pokušaji, ambicija nije nedostajalo, no oni koji su dobili priliku testirati Founders Edition nisu baš impresionirani.

Već prošlog tjedna počele su kružiti informacije da Stadia na dan izlaska neće imati sve obećane funkcije, a nakon što je objavljen popis od samo 12 igara koje će biti dostupne i prilično negativne reakcije igraće zajednice, Google je za vikend panično proširio ponudu s još 10 igara. Kao što smo prošlog mjeseca pisali, Stadia je od danas dostupna u odabranim zemljama, a izgleda da vam ne mora biti žao što servis neće još tko zna do kada biti dostupan u Hrvatskoj.

Svi oni koji su testirali servis vide potencijal i smatraju da bi ovo mogao biti način na koji ćemo igrati igre u budućnosti, no u trenutnom izdanju, Stadia ne pruža ono što je rečeno. Naravno, najveći problem stvara lag, koji je demonstrirao u videu recenzent Washington Posta, a oni koji su se usmjerili na performanse u igrama kao što su Destiny i Red Dead Redemption 2 isto nisu bili zadovoljni viđenim. Također, spominju se problemi ako ne koristite ethernet kabel, trenutno samo Chromecast Ultra podržava 4K rezoluciju, a 1080p u Chromeu navodno ne izgleda najbolje. Ono što je pozitivno i oko čega su sve svi složili je kontroler koji stiže u paketu s Founders verzijom.

Google je prošlog tjedna održao AMA (Ask Me Anything) na Redditu u kojem su developeri prilično iskreno odgovarali na upite postojećih i potencijalnih korisnika, tako da se znalo da će neke funkcionalnosti stići tek nekad iduće godine, ali im to nije pomoglo da uvjere ljude da u potpunosti znaju što rade. Kako bilo, Stadia je nova tehnologija i Google će se morati dosta potruditi da igrače pridobije na svoju stranu i uvjeri ih da je cloud gaming i streaming igara nešto u što se isplati investirati.