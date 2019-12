Prepoznavanje umora i tegoba tijekom vožnje u službi sigurnosti vozača

GLOFace je IT rješenje koje omogućava prepoznati srčani ili moždani udar, otkriva znakove umora na licu vozača te po potrebi može obavještavati relevantne službe ako se navedeni simptomi otkriju

GlobalLogic je razvio GLOFace IT rješenje koje omogućava vozaču prepoznati srčani ili moždani udar. Sustav identificira karakteristične simptome ovih bolesti, odnosno asimetriju lica, grimasu uzrokovanu bolovima te tikove na licu. Ako se navedeni simptomi otkriju, relevantne službe automatski se obavještavaju.

Otkriva umor i san, prepoznaje i geste

GLOFace također omogućava analizu vozačevog lica tijekom vožnje kako bi se otkrili znakovi umora ili ako je osoba zaspala za vrijeme vožnje. Sustav također ima i niz drugih funkcionalnosti, pa je tako moguće prepoznavanje više lica u stvarnom vremenu. Sustav se bazira na Nvidia CUDA softveru za razvoj aplikacija i može se koristiti na mnogim platformama i ujedno se lako proširuje i mijenja. Primjerice, bez nekih većih preinaka i u kratkom vremenu može se implementirati mehanizam za prepoznavanje gesti.

Stručnjaci GlobalLogica na ovom su projektu radili s raznim algoritmima za otkrivanje lica (HOG, HAAR, CNN), a uporaba neuronskih mreža i geometrijska metoda prepoznavanja lica omogućili su im da u praksi ukažu na razlike između različitih metoda prepoznavanja lica. U sustavu je implementiran višejezgreni mikroprocesor pa je uspješno skraćeno vrijeme potrebno za prepoznavanje više lica istodobno. Ima unaprjeđeni algoritam koji omogućava efikasnije identificiranje pojedinaca. Sustav također vješto filtrira zamagljene slike lica, značajno smanjujući broj pogrešaka tijekom ovog postupka.

Biometrijska sigurnost vozila

Ovaj sustav otvara nove mogućnosti za razvoj i praktičnu primjenu biometrije u automobilskoj industriji, kao što su učinkovita provjera identiteta vozača ili personalizacija postavki automobila na temelju prepoznavanja lica.

"Ovo je IT rješenje koje nudi brojne funkcionalnosti koje mogu pomoći u sprječavanju mogućih nesreća u prometu. Naime, svi vozači koji sudjeluju u prometu su izloženi zdravstvenom riziku, primjerice srčanom ili moždanom udaru, a posebice to vrijedi za profesionalne vozače kao što su vozači kamiona. Vozač teškog vozila koji se onesvijestio tijekom vožnje predstavlja veliku opasnost u prometu te može izazvati ozbiljne, pa čak i smrtne posljedice. Zato je izrazito važno pratiti zdravlje vozača i tijekom vožnje, a GLOFace je rješenje koje to omogućava", rekao je Vladimir Kosanović, direktor GlobalLogic Hrvatska.