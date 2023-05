Samozacjeljujući materijal sprečava prometne nesreće

Autonomna vozila izgledna su budućnost na cestama, no njihovo brže uključivanje u svakodnevni promet usporavaju podaci o čestim sudarima u kojima sudjeluju i sama ih izazivaju. No, čini se da su istraživači Korejskog istraživačkog instituta za kemijsku tehnologiju (KRICT) uspjeli doskočiti tom problemu. Oni su naime razvili samozacjeljujući materijal za leće koji može spriječiti prometne nesreće do kojih dolazi zbog izobličenja signala izazvanog ogrebotinama na površini senzora samovozećeg automobila.

Mehanizam samozacjeljivanja materijala na temelju dinamičke polimerne mreže i fototermalne boje KRICT

Leća je alat koji skuplja ili raspršuje svjetlost i koristi se u mnogim svakodnevnim optičkim uređajima poput fotoaparata, mobitela i naočala. Međutim, ako je površina leće oštećena ogrebotinom, slika ili optički signal koji prima optički uređaj mogu biti ozbiljno izobličeni. Oštećene leće glavni su uzrok prometnih nesreća izazvanih pogreškama u prepoznavanju i neispravnostima vidnih sustava kao što su LiDAR senzori i senzori slike samovozećih automobila.

Prozirni materijal

Taj problem rješava prozirni materijal za leće koji ogrebotine na površini senzora uklanja za manje od 60 sekundi, uz pomoć povećala i sunčeve svjetlosti. Istraživači su tiouretansku strukturu kombinirali s prozirnom fototermalnom bojom koja svjetlosnu energiju pretvara u toplinsku i tako dobili "dinamičku kemijsku vezu".

Oporavak optičkog signala u simuliranom sustavu nakon samozacjeljivanja izgrebane površine KRICT

Apsorbiranjem sunčeve svjetlosti raste površinska temperatura leće raste, a povećana površinska temperatura omogućuje savršeno samozacjeljivanje površine, čak i kad se ogrebotine križaju i ponavljaju više od pet puta.

Selektivno apsorbiranje

Ova prozirna organska fototermalna boja može selektivno apsorbirati svjetlost specifične bliske infracrvene valne duljine (850 - 1050 nm) bez ometanja područja vidljive svjetlosti (350 - 850 nm) koja se koristi za senzore slike i bliskog infracrvenog područja koje se koristi za LiDAR senzore.

Zbog toga se očekuje da će se ovaj materijal, opisan u časopisu ACS Applied Materials & Interfaces naširoko koristiti u izradi senzora autonomnih vozila, ali i naočala i leća kamera.