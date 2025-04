Samsung uskoro počinje koristiti čvrste baterije u nosivim uređajima

Samsung će uskoro početi koristiti čvrste (solid-state) baterije u svojim nosivim uređajima jer omogućuju veću gustoću energije i više slobode u dizajnu. Za razliku od tradicionalnih litij-ionskih baterija, ove koriste čvrsti elektrolit zbog čega predstavljaju manji rizik od požara.

Prema izvješću iz Južne Koreje, Samsungov prvi proizvod s čvrstom baterijom bit će novi Galaxy Ring koji će navodno ugledati svjetlo dana krajem ove godine. Čvrste baterije dobit će i Samsungove slušalice do kraja 2026., dok će se pametni satovi morati strpjeti do četvrtog kvartala 2027. godine.

No, iako ova tehnologija donosi brojne prednosti, činjenica je da će se to odraziti na cijeni. Zbog visokih troškova proizvodnje, nadolazeći Galaxy Ring s čvrstom baterijom mogao bi biti skuplji od svog prethodnika, a isto to se očekuje i od slušalica te pametnih satova.

Hoće li Samsung u budućnosti koristiti čvrste baterije i u mobitelima, trenutno nije poznato.