Samsung onemogućio otključavanje bootloadera na mobitelima s One UI-om 8

Iz Samsungovog One UI-a 8 potiho je uklonjena mogućnost otključavanja bootloadera, što je razočaralo pojedine korisnike

Samsungov One UI 8 donosi niz poboljšanja i već je dostupan kao stabilna verzija na Galaxy Z Flipu 7 i Foldu 7. No, iako većina korisnika pozdravlja novosti, pogotovo nakon lošeg iskustva s One UI-om 7, dio naprednih korisnika ostao je neugodno iznenađen – Samsung je tiho uklonio mogućnost otključavanja bootloadera.

Naime, kako javljaju korisnici na forumu XDA Developers, ograničenje se odnosi i na stabilnu i na beta verziju One UI-a 8, a posebno su pogođeni oni koji su do sada koristili uređaje s već otključanim bootloaderom. Nadogradnjom na novu verziju softvera, njihovi su uređaji automatski ponovno zaključani, bez prethodnog upozorenja.

Zašto otključati bootloader na mobitelu? Otključavanje bootloadera omogućuje korisnicima dublji pristup sustavu uređaja i veću kontrolu nad njegovim radom. Time se otvara mogućnost instalacije prilagođenih verzija Androida, uklanjanja neželjenih tvorničkih aplikacija, rootanja uređaja ili korištenja naprednih alata za sigurnosne kopije i optimizaciju. Ovo je osobito privlačno tehnički potkovanim korisnicima koji žele personalizirati iskustvo korištenja mobitela izvan okvira koje dopušta proizvođač. Međutim, otključavanje bootloadera može poništiti jamstvo, kompromitirati sigurnost i spriječiti korištenje nekih aplikacija.

Iako se Samsung nije službeno oglasio o ovome, otkriveno je kako nije riječ o samo uklonjenoj opciji iz postavki, već da je južnokorejska tvrka u potpunosti izbrisala sve linije koda koje su upravljale otključavanjem bootloadera. Time je onemogućeno bilo kakvo alternativno rješenje ili zaobilazni način za povratak te funkcionalnosti.

Osim što je ovakav potez razočarao pojedine korisnike, nagađa se da bi on mogao privući i pažnju regulatornih tijela, posebice unutar Europske unije.