Sve Michelinove gume do 2023. godine bit će čipirane

Michelin je najavio da će do 2023. godine početi u sve svoje automobilske i kamionske gume koje proizvodi ugrađivati RFID čipove kako bi se lakše mogao pratiti njihov cijeli životni ciklus

Čipiranje postaje stvarnost – samo ne u smislu teorija zavjere kakve kruže ove godine, nego u području automobilskih guma koje bi kroz koju godinu trebale biti opremljene čipovima za elektromagnetsku identifikaciju (RFID). Najavio je to Michelin, koji će takve čipove početi ugrađivati prilikom proizvodnje u sve gume, najkasnije do 2023. godine. Sličnom tehnologijom već su opremljene njihove kamionske gume, a u naredne tri godine isti će se način označavanja i praćenja početi ugrađivati i u one namijenjene osobnih automobilima.

Čipiranje za veću sigurnost

U Michelinu kažu kako će čipovi omogućiti praćenje gume tijekom njezinog cijelog životnog vijeka, od proizvodnje do kraja upotrebe i slanja na otpad. Olakšano će biti planiranje zamjene guma, recikliranja, ali i praćenja i poboljšanja efikasnosti cijelog ekosustava vezanog uz gume.

RFID čipovi moći će bežično komunicirati i s novijim generacijama automobila, koji će podatke o gumama moći vozačima prikazivati na putnom računalu, ali i prilagoditi funkcioniranje sustava aktivne sigurnosti (poput kontrole proklizavanja i stabilnosti vozila) pojedinom modelu guma i njihovim karakteristikama. Proizvođač guma surađuje i s drugim kompanijama u ovom sektoru na drugim inovacijama koje bi moglo donijeti "pametno" označavanje guma RFID čipovima.

Plan Michelina je u tvornici u njemačkom Homburgu godišnje u gumu ugrađivati do 15 milijuna RFID čipova, te ih takve, pripremljene za ugradnju u automobilske gume slati u sve druge svoje tvornice u svijetu.