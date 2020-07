Nova suluda teorija zavjere: kažu da je u maskama za lice skrivena 5G antena

Teorije zavjere koje se šire svijetom i inače su prilično sulude, no kao da u posljednje vrijeme pojačavaju s porastom globalne nesigurnosti, pa čak i panike vezane uz koronavirus. Već smo tako imali prilike čitati kojekakve teorije koje su povezivale 5G tehnologiju sa širenjem ove zaraze, koje dakako nemaju nikakvog utemeljenja u stvarnosti. Uplitalo se u priču i Billa Gatesa, i cjepiva, i čipiranje ljudi i valjda sva "zla" kojih se teoretičari mogu dosjetiti.

I onda, kada pomislite da ste vidjeli i čuli sve što je ljudski mozak u stanju izmisliti u iracionalnom strahu od nepoznate tehnologije, pojavi se nova teorija. Ista se ovih dana širi društvenim mrežama, a kaže kako je metalna žica, koja se ugrađuje u kirurške zaštitne maske za lice, a kako bi se njihov oblik mogao prilagoditi nosu – zapravo 5G antena!

Be careful ima sit this here👀👀 pic.twitter.com/dqmNSs3Xd7 — 5mooth KKriminal (@72tattedup) July 10, 2020

Kratak je put od maske do čipa?

Nitko od teoretičara koji vjeruju u to i plasiraju takve informacije ne objašnjava kako ta antena radi (riječ je, ipak, samo o komadu žice), no "sigurni" su u to čemu služi. Prema njima, naime, vlade diljem svijeta tjeraju ljude na nošenje maski, kako bi ih onda mogli pratiti, a potom testirati, cijepiti i čipirati.

Imajući na umu koliko je bizarna i sumanuta ova teorija, dozvolit ćemo i mogućnost da ju je netko pokrenuo iz šale, a onda je na društvenim mrežama pala na plodno tlo. Tamo se brzo proširila među onima koji su i inače spremni vjerovati da iza svega lošeg što nam se događa stoje imaginarni "oni", Soroš, Gates, masoni, svjetska nadvlada koja čipira ljude ili ljudi-gušteri. Ili svi oni skupa.