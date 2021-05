Teslin ventil, 100 godina star izum, mogao bi poboljšati moderne motore

Nikola Tesla po mnogima je bio čovjek ispred svoga vremena, a njegovi brojni izumi uveli su svijet u moderno doba električne energije i općenito tehnologije. Jedan od možda manje poznatih patenata koje je ovaj slavni izumitelj, porijeklom iz Smiljana u Lici, za života osmislio jest i Teslin ventil, odnosno struktura koju je on izvorno nazvao ventilni vod, a koja služi regulaciji protoka fluida.

Ovaj izum patentiran je u američkom Patentnom uredu 1920. godine, a Tesla ga je opisao ovako: "Unutrašnjost cijevi je osigurana proširenjima, udubljenjima, izbočinama, pregradama ili kanticama koje, iako ne pružaju gotovo nikakav otpor prolazu tekućine u jednom smjeru, osim površine trenja, predstavljaju gotovo neprohodnu prepreku njegovom protoku u suprotnom smjeru."

Iz Teslinog patenta

Drugim riječima, struktura koju je opisao dizajnirana je bez pomičnih dijelova, a služi kao "nepovratni" ventil za protok fluida. Tesla je tvrdio da se omjer tlaka prilikom prolaska fluida u jednom smjeru, za razliku od drugog smjera, može razlikovati i za 200 puta, "tako da uređaj djeluje kao blago propuštajući ventil". Ne postoje dokazi o tome je li on sam ovaj izum ikada testirao u praksi.

Spor protok u jednom, brz u drugom smjeru

Ponovno otkriven Teslin izum

Kasnija su istraživanja pokazala da je Teslin ventil, barem kako ga je on nacrtao, manje učinkovit, pa propušta fluid u jednom smjeru od 2 do 40 puta sporije nego u drugom – no, i to je vrlo korisno ako se pita znanstvenike sa sveučilišta New York. Oni su se nakon 100 godina "sjetili" Teslinog izuma, koji opisuju kao "diodu" za fluide, te istražili kako djeluje na pulsni oblik protoka fluida. Zanimalo ih je kako ova unutarnja geometrija preusmjerava protok tekućine ili plina, i zaključili da ju je moguće koristiti za "umirivanje" protoka – otprilike kao što diodni pretvarač pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu.

AC/DC pretvarač za fluide

Zaključili su da bi Teslin ventilni vod, postavljen u konfiguraciju Gratzovog spoja, mogao izmjenični pulsni protok tekućine pretvoriti u stabilan protok u jednom smjeru – pretvarajući tako vibracije i nepravilna gibanja u pokretače za "pumpu". Kažu da bi se Teslini ventili na ovaj način mogli ugraditi na razne vibrirajuće motore ili strojeve, čije bi se vibracije pretvorila u koristan rad vodene ili slične pumpe. Dodatnu prednost predstavlja i činjenica da sklop ne bi imao pomičnih dijelova, pa ne bi bilo problema s njegovim održavanjem.

Kako radi Teslin ventil (prikaz uz pomoć vatre):