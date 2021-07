U Emiratima pomoću dronova izazvali obilnu kišu da rashlade grad

Proteklih je dana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i u mnogim dijelovima svijeta, prilično vruće. Kako su oni smješteni u vrlo sušnom području, kombinacija velike vrućine i suše nije ugodna niti za život niti za okoliš, pogotovo kada se temperature zraka približe 50°C. Stoga su znanstvenici tamo počeli eksperimentirati s tehnologijom "sijanja" oblaka iz malenih dronova, a prošloga su tjedna vlasti prvi puta potvrdile da je njihova akcija urodila plodom.

Vremenski inženjering Emirata prouzročio je, naime, obilni pljusak koji je dobro natopio Dubai i privremeno ga rashladio. Nacionalni meteorološki centar potvrdio je da su oborine bile rezultat njihovih pokušaja da povećaju količinu kiše koja se stvara u oblacima.

Elektrošokiranje oblaka

Operacija "sijanja" oblaka vrši se putem dronova koji se lansiraju kada su vremenski uvjeti za to pogodni. Za razliku od ranije poznate metode raspršivanja srebrnog jodida u oblake, koji ima sposobnost privući kapljice kiše i stvoriti ih dovoljno velikima da padnu na tlo, u Emiratima su sada prešli na novu tehnologiju – njihovi dronovi ne raspršuju kemikalije već emitiraju električne impulse.

Kada se nađu na pravoj lokaciji unutar oblaka, dronovi proizvode "elektrošokove". Oni također uzrokuju nakupljanje vodene pare u veće kapljice, koje se, kažu, oko električnog naboja nakupljaju "kao kosa na naelektrizirani češalj". Kada se manje kapljice spoje u veću, padaju na tlo u obliku kiše.

Emirati inače ovu tehnologiju testiraju od ožujka, a sada je dokazano da stvar funkcionira u stvarnim uvjetima. Ideja je došla iz britanskog sveučilišta u Readingu još 2017. godine, kada su tamošnji znanstvenici pretpostavili da će se kapljice u oblacima prije stvoriti ako su pod pozitivnim ili negativnim električnim nabojem, tj. da će na taj način prije postati dovoljno velike da počnu padati na tlo. O tome je bilo malo detaljnog i eksperimentalnog istraživanja, pa je ideja predložena Emiratima.

Potencijalno opasan geoinženjering

To je podneblje idealno za istraživanje ove tehnologije jer ga karakteriziraju visoki oblaci i visoke temperature, zbog kojih kapljice često ispare na putu do tla. Testiranje u oblacima pokazalo je da "elektrošokovi" mogu stvoriti kapljice dovoljno velike da se potaknu padaline koje će "preživjeti" do tla. Nacionalni je centar za meteorologiju UAE u ovaj projekt uložio 1,5 milijuna dolara.

Dron koji su izradili znanstvenici ima raspon krila dva metra, lansira se iz katapulta, i na sustavu autopilota može krstariti oko 40 minuta. U njega su ugrađeni senzori temperature, vlage i naboja, kao i sustav za stvaranje električnih impulsa. Uspješna primjena ove metode značit će da bi Emirati i slične zemlje mogli u budućnosti odustati od kemijskog "sijanja" kišnih oblaka i prijeći na ekološki prihvatljiviju električnu metodu.

Dakako, manipuliranje vremenom otvara i dodatna ekološka pitanja, ali i ona geostrateška – kao što je, primjerice, mogućnost da se izazivanjem kiše na određenom području ista "ukrade" od susjeda i tako izazove katastrofalna suša.