Ugljično negativna vodka – alkoholom protiv zagađenja

Klimatska kriza jedna je od najvećih prijetnji čovječanstvu, a jedan američki startup ima prilično neobično, i do sada neviđeno, rješenje za barem dio ekoloških problema. Njihova je ideja "hvatati" emisije ugljičnog dioksida prije nego one završe u atmosferi, a potom taj CO 2 – umjesto da onečišćuje okoliš – iskoristiti u proizvodnji korisnih proizvoda.

Nazdravite za okoliš

Startup Air Company, naime, usmjeren je ka "stvaranju promjene kroz inovacije u proizvodnji proizvoda zasnovanih na alkoholu". U svojem proizvodnom procesu koriste CO 2 dobiven od partnera koji se bave njegovim hvatanjem u raznim proizvodnim procesima. Potom se koriste vlastitom tehnologijom ponovne uporabe tog plina, da bi od njega proizveli 100% čisti etanol.

Takav alkohol daleko je čišći nego onaj dobiven fermentacijom, a može se koristiti za razne proizvode. Air Company ga tako već pretvara u Air Vodku, ali i dezinficijens za ruke, pa čak i u parfem "Air Eau de Parfum".

Air Vodka tako se oglašava kao prvo ugljično negativno žestoko piće na svijetu, čijim pijenjem, čašu po čašu, zapravo čuvate okoliš. Svaka boca ove vodke, tvrdi njezin proizvođač, ima učinak na okoliš kao sedam velikih stabala – toliko, naime, CO 2 je iskorišteno za proizvodnju etanola u njezinoj osnovi.

Air Vodka od samo dva sastojka - ugljikovog dioksida i vode. Cijena: 80 dolara za bocu