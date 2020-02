Volkswagen predstavio superbrzi punjač e-vozila koji ne treba posebnu infrastrukturu

Suradnja između Volkswagena i energetske kompanije E.ON rezultirala je baterijskim punjačem koji radi po principu "plug and play" i ne treba posebne električne vodove i instalacije

Jedna od većih prepreka za širu primjenu električnih automobila, osim ponekad njihove visoke cijene, je i nedovoljna dostupnost punjača, pogotovo onih brzih koji mogu bateriju dopuniti za 10-20 minuta. Problem kod širenja mreže ovakvih punionica najčešće je nedostatak električnih instalacija koje mogu podnijeti opterećenja, a zbog visokih energetskih zahtjeva takvih punjača i njihovo je postavljanje skupo i komplicirano. No, Volkswagen i E.ON imaju rješenje za to.

Njemački proizvođač automobila (koji sve više skreće prema elektrifikaciji) i energetska kompanija zajednički su osmislili novi vid superbrzog punjača – a koji se može "uštekati" u bilo koju električnu mrežu, a opet ispuniti svrhu brzog punjenja automobila. Ultrabrzo punjenje u skorijoj bi budućnosti, prema njima, trebalo biti jednostavno, jeftino i dostupno svugdje.

Ključ je u bateriji

Za sada još u fazi prototipa, rješenje koje su VW i E-ON najavili uključuje snažan baterijski sustav. On je u stanju istodobno puniti do dva automobila snagom od najviše 150 kW. To bi, kažu, trebao prosječnom električnom automobilu dodati 200-tinjak kilometara dosega kroz 15-ak minuta. Kako bi baterija punjača u svakom trenutku bila sposobna primiti vozilo na punjenje, ona je priključena na elektroinstalaciju iz koje konstantno crpi struju jakosti između 16 i 63 ampera, ovisno o dostupnoj infrastrukturi.

🔋 Kooperation von @EON_de und Volkswagen Group Components für ultraschnelles Laden von Elektrofahrzeugen:



🔌 einfach

⚡️ günstig und

🌎 überall möglich#Shapingmobility https://t.co/MwmeiwnsMr — Volkswagen Group (@VWGroup_DE) February 11, 2020

Ovakvi će punjači biti posebno prilagođeni instalaciji u gradovima, na parkiralištima, benzinskim postajama i sličnim lokacijama na kojima postoji sve veća potreba za brzim punjačima. Osmišljeni su da rade na principu "plug and play", a da se konfiguriraju na daljinu, putem Interneta. E.ON kaže i kako će ih napajati isključivo iz "zelenih" izvora energije.

Proizvodnja punjača počinje već ove godine, a u drugoj polovici godine prvi će testni primjerci biti instalirani na njemačkom tržištu, pod nazivom E.ON Drive Booster.