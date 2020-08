A1 nudi fiksni Internet s brzinom do 1 Gbit/s

A1 Hrvatska je danas u Francuskom paviljonu SC-a u Zagrebu, na medijskoj konferenciji, prvi put održanoj nakon pojave pandemije, predstavila novi pristup korisniku s fokusom na njegovim novim navikama i potrebama u digitalno doba.

Jednostavnost, transparentnost i fleksibilnost, uz dodatne uštede, glavne su odlike novog portfelja usluga koje, kao jedinstvenu mogućnost na tržištu, privatni i mali poslovni korisnici mogu prilagođavati vlastitim potrebama te ostvariti popuste povezivanjem više usluga u MOZAIK pogodnosti.

Usmjerenje na nove korisničke potrebe proizišlo je iz napredne analitike mrežnih sustava, analize tržišta, a potvrdu je dobilo i kroz istraživanje koje je za A1 Hrvatska na uzorku od 406 ispitanika iz cijele Hrvatske provela agencija Ipsos u srpnju. Prema njemu 91,1 posto ispitanika očekuje transparentnu ponudu bez skrivenih troškova. Njih 88,2 posto želi jednostavno aktivirati i deaktivirati usluge u skladu s trenutačnim potrebama, a za 80,9 posto važno je samostalno u aplikaciji ili na portalu upravljati tarifama i opcijama. Mogućnost ostvarivanja dodatnih pogodnosti za povezivanje više usluga prioritet je za 86,2 posto ispitanika. Mogućnost da kroz TV sučelje pristupe drugim sadržajima na internetu poput Youtubea ili Youtube Kidsa želi 61,1% korisnika.

Bez ugovorne obaveze

Naša iskustva tijekom epidemije koronavirusa, kao i brojke proizišle iz istraživanja, potvrđuju da su se korisnici prilagodili, digitalno se transformiraju i znaju što žele, a mi im to omogućavamo i olakšavamo. Stoga se i naša nova ponuda temelji na jednostavnosti i fleksibilnosti uz koju mogu mijenjati i prilagođavati usluge kako i kad im odgovara te ostvariti dodatne pogodnosti povezivanjem više usluga i bez ugovorne obveze. Kao operator koji pokriva najveći broj kućanstva s najmodernijom fiksnom infrastrukturom u Hrvatskoj, od sada nudimo brzine do 1 Gbit/s po čemu smo jedinstveni na tržištu, objasnila je Ivana Marković, glavna direktorica za privatne i male poslovne korisnike A1 Hrvatska.

A1 Hrvatska pokriva 550.000 kućanstava najmodernijom fiksnom infrastrukturom. Na optičkom pristupu omogućene su po prvi put u Hrvatskoj brzine pristupa internetu do 1 Gbit/s, dok je na hibridnom (HFC) pristupu već u osnovnom paketu omogućena brzina od 200 Mbit/s. Najveća novost za korisnike fiksnih usluga je što, ovisno o željenom sadržaju i potrebama, sami upravljaju fiksnim uslugama i TV paketima. Ponuda TV sadržaja je pojednostavljena na tri paketa - Obiteljski, Filmski i Sportski - koje mogu mijenjati svaki mjesec bez dodatne naknade. TV usluga je značajno unaprijeđena novim, interaktivnim sučeljem i aplikacijom TV u pokretu – A1 XploreTV:GO. Osim što je sučelje jednostavnije i intuitivno, ono nudi i personalizirani sadržaj te pristup YouTubeu i YouTube Kids aplikacijama.

Nove mobilne tarife

Sve nove mobilne tarife, Mala, Dobra, Savršena i Bezbrižna, sadrže neograničene minute razgovora prema svim mrežama, a Savršena i Bezbrižna i neograničen internet promet. Dodatna novost je mogućnost promjene lokacije Homebox usluge za korištenje interneta, bez najave i dodatne naknade uz neograničen internet i brzinu do 200 Mbit/s.

Direktorica marketinga za privatne i male poslovne korisnike Monika Majstorović pojasnila je kako digitalna tehnologija unaprjeđuje životni stil korisnika u Hrvatskoj, međutim, ona ne može zamijeniti stvarnu osobu i društvo, što upravo objedinjuje slogan Ti povezuješ: Telekom industrija omogućava povezivanje tehnologijom. No, ljude ipak povezuju samo ljudi i to ovom kampanjom jasno naglašavamo. U fokusu je čovjek sa svojim potrebama u digitalnom dobu, ali i njegova povezanost s obitelji i prijateljima. Uz to se povezivanjem A1 korisnika i usluga u MOZAIK ostvaruju značajne uštede. Na primjer, povezivanjem četiri usluge, s ili bez ugovorne obveze, ostvaruje se 120 kuna popusta mjesečno.

Po prvi put, zahvaljujući provedenoj digitalnoj transformaciji poslovanja, u potpuno agilnoj organizaciji zaokružen je kompletan razvoj proizvoda i usluga s fokusom na tržišne promjene, potrebe korisnika, korisničko iskustvo i digitalne kanale, i to u samo nekoliko mjeseci. Nove tehnologije i napredna analitika omogućuju detektiranje potreba svakog korisnika. U A1 Hrvatska nudimo im doista ono što im treba, a na temelju povratne informacije optimiziramo i ponudu i procese. Osmišljeni su potpuno novi digitalni procesi za korisničke zahtjeve koje je do sada bilo moguće riješiti samo u poslovnicama. Također, na korisničkom portalu i u Moj A1 aplikaciji korisnik od sada može vrlo jednostavno aktivirati, naručiti i upravljati svojim mobilnim i fiksnim uslugama, uključujući i TV pakete, aktivirati dodatne usluge kao što je A1 Internet zaštita te povezivati usluge kako bi ostvarili MOZAIK pogodnosti, naglasila je Ana Burica, menadžerica razvoja proizvoda i digitalnih platformi.