Telemach Hrvatska zaključuje godinu s novom Upravom i ojačanom tržišnom pozicijom

Upravi Telemacha Hrvatska pridružile su se dvije nove članice – Danijela Bistrički Morović na poziciji glavne direktorice za tehniku i Matija Mandić kao glavna direktorica za financije. Ovim pojačanjem Telemach Hrvatska odgovorit će na izazove koje im nosi nova tržišna pozicija i uloga nacionalnog konvergentnog operatora. Zahvaljujući kadrovskom osnaživanju, Uprava Telemacha danas ima čak 50 posto žena u svojem sastavu, što je iznad hrvatskog prosjeka i čime je Telemach postao prvi teleoperator s 50-postotnim udjelom žena u upravi.

Pripajanje Optime i Total TV-a

Telemach Hrvatska odnedavno je od isključivo mobilnog operatora postao nacionalni operator koji pruža cjeloviti spektar telekomunikacijskih usluga korisnicima u svim dijelovima Hrvatske. Tako Telemachovi korisnici danas mogu koristiti mobilne, fiksne i TV usluge, a pripajanjem Optime značajno je ojačan segment poslovnih korisnika koje sada očekuju visokokvalitetne fiksne, mobilne, ICT usluge i poslovna rješenja na Telemachovoj infrastrukturi.

EON TV nastavlja nuditi više kanala i videoklub naslova nego itko drugi na tržištu po vrlo konkurentnim cijenama, a zajedno sa satelitskom pokrivenošću Total TV-a korisnici imaju priliku konzumirati televizijski sadržaj i na najnedostupnijim lokacijama. Zahvaljujući komplementarnom nadopunjavanju portfelja postojećih usluga koje je omogućeno integracijom Optime i Total TV-a, ubuduće će Telemach snažnije konkurirati postojećim operatorima jednostavnijom i tehnološki naprednijom ponudom, čime jača i Telemachova tržišna pozicija – kažu iz Telemacha Hrvatska.

Iva Šulentić, Adrian Ježina. Matija Mandić, Danijela Bistrički Morović, Mislav Galler

"U srži našeg poslovanja su jednostavnost, transparentnost i povjerenje. Te nas vrijednosti diferenciraju od ostalih i temelj su svega što radimo. Vjerujem da je upravo fer odnos ključan za izgradnju kvalitetnih odnosa s našim korisnicima te da nam snaga koja proizlazi iz pozicije tržišnog izazivača može pomoći da u budućnosti postanemo oni kojima najveći broj korisnika daje svoje povjerenje. Dokazali smo da držimo do svoje riječi. Sve što smo najavili u posljednje dvije godine to smo i ostvarili, čak i više. U Hrvatsku smo doveli najnaprednije tehnologije od kojih su neke iznad svega do sada viđenog na hrvatskom tržištu, značajno smo ojačali našu bazu znanja te smo napravili značajni iskorak u kvaliteti usluga i njihovoj dostupnosti, čime smo postavili čvrste temelje koji će nam omogućiti da postanemo operator koji će osigurati najbolje korisničko iskustvo na domaćem telekom tržištu", izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska.

Iza Telemacha su i velika infrastrukturna ulaganja pa je tako u 2022. godini najbrža 10 giga optička mreža dostupna za preko 100.000 hrvatskih kućanstava u Zagrebu, Splitu, Zadru Osijeku i Rijeci, a super brzom 5G mrežom u rekordnom je roku pokrivena cijela Hrvatska.

Telemach Hrvatska nastavlja s ulaganjima u optiku i mobilnu mrežu držeći se plana da kroz petogodišnje razdoblje, uloži 1,7 milijardi kuna u mrežnu infrastrukturu.