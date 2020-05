Beč želi postati prvi 5G grad u Europi

U potpuno pokrivanje grada 5G mrežom uložit će se 20 milijuna eura do 2022. godine, a već sada postoji 60 lokacija pokrivenih 5G mrežom

Pandemija koronavirusa ukazala je na važnost digitalne komunikacije u svim područjima života. A kako mobilni internet postaje sve važniji, tako raste i interes za najnoviju generaciju mobilnih mreža: takozvanu 5G tehnologiju. Stoga je bečka gradska uprava nedavno najavila da bi Beč uskoro trebao postati prvi grad u Europi koji će biti potpuno prekriven 5G mrežom.

Grad je za to osigurao paket subvencija u visini od 20 milijuna eura za razdoblje od 1. srpnja 2020. do 30. lipnja 2022. Ovaj vremenski okvir, koji će znatno ubrzati ulaganja u izgradnju potrebne infrastrukture, omogućit će Beču da prije svih drugih gradova napravi značajan korak u smjeru 5G mreže. Svaki mobilni operater na području austrijske metropole dobit će po 27.500 eura za do 240 postrojenja odnosno 5.500 eura godišnje za razdoblje od pet godina.

Peter Hanke najavio je ulaganje od 20 milijuna eura (© David Bohmann - PID)

„Za Beč kao najbolji grad za život na svijetu ključna je dobra ponuda komunikacijske tehnologije. Uz širenje širokopojasne mreže putem optičke tehnologije mobilna je telefonija jedan od glavnih preduvjeta za izvanredno mjesto za život i suvremeno gospodarsko središte. 5G je najnovija generacija mobilnih mreža, a mobilni internet postaje sve važniji. To primjećujemo i sada u ovoj krizi − od rada od kuće do online nastave. Zato smo odlučili uložiti 20 milijuna eura u brzu i sveobuhvatnu uspostavu 5G mreže u Beču“, rekao je Peter Hanke, član bečkog gradskog poglavarstva za financije i digitalizaciju.

Ova je najava oduševila bečke gospodarstvenike. „Početkom godine započeli smo s najvećom 5G mrežom. U Beču već postoji oko 60 lokacija. Radi daljnjeg širenja mreže novi će financijski paket Grada Beča, koji predviđa korištenje vlastitih gradskih odašiljača, biti važan doprinos 5G strategiji i digitalnoj budućnosti, a na tome smo zahvalni“, izjavio je glavni izvršni direktor tvrtke „A1“ u Austriji, Marcus Grausam. Istog je mišljenja i glavni izvršni direktor austrijskog teleoperatera „Magenta Telekom“, Andreas Bierwirth, koji smatra da će gigabitni internet koji se prenosi zrakom – takozvani 5G − Beč pretvoriti u vodeće „gigabitno“ središte u Europi te time unaprijediti gospodarstvo kao i već ionako izvrsnu kvalitetu života u tom gradu.